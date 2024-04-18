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        Haberler Dünya WSJ yazdı: Amerikan 'drone'ları sınıfta kaldı, Ukrayna Çin drone'larına yöneldi

        WSJ yazdı: Amerikan 'drone'ları sınıfta kaldı, Ukrayna Çin drone'larına yöneldi

        2 yılı aşkın süredir devam eden Rusya-Ukrayna savaşında Ukrayna, savunma ihtiyacını karşılamak için Amerikan girişimcilerin drone'larına yönelmişti. WSJ'nin haberine göre, Ukrayna Amerikan drone'larının hem pahalı hem de hatalı olması sebebiyle Çin drone'larına yöneldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.04.2024 - 11:13 Güncelleme: 18.04.2024 - 11:28
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        "Amerikan drone'ları hatalı çıktı Ukrayna Çin'e yöneldi"
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        Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik 24 Şubat 2022'de başlattığı saldırılar halen sürüyor. Aradan geçen 2 yılı aşkın sürede Ukrayna, savunma ihtiyacını karşılamak için Amerikan girişimcilerden drone aldı.

        Ancak Wall Street Journal'ın haberine göre, Amerikan start-up'ların drone'larının hatalı ve pahalı olması sebebiyle Ukrayna son zamanlarda drone ihtiyacını karşılamak için daha ucuz olan Çin mallarına yöneldi.

        Silikon Vadisi'ndeki Skydio şirketi, Ukrayna'nın Rusya ile mücadelesine yardımcı olmak için yüzlerce İHA'sını Ukrayna'ya gönderdi, ancak bunlar teknolojik olarak iyi performans gösteremedi. Skydio'nun drone'ları Rusya'nın sinyal bozucu sistemleri nedeniyle sürekli rotadan çıktı ve kayboldu.

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        PENTAGON İÇİN KÖTÜ HABER

        WSJ haberinde, çoğu Amerikan start-up'ının İHA'larının savaşta kendilerini kanıtlamakta başarısız olduğunu ve şirketlerin savaşla birlikte İHA satışının artacağı yönündeki umutlarının boşa çıktığını yazdı. Bunun aynı zamanda binlerce küçük insansız hava aracının güvenilir bir şekilde tedarikine ihtiyaç duyan Pentagon için de kötü bir haber olduğu belirtildi.

        "ABD ŞİRKETLERİ ÖNEMLİ BİR VARLIĞA SAHİP DEĞİL"

        WSJ, drone'ların kritik bir rol oynadığı bu savaşta Amerikan şirketlerinin önemli bir varlığa sahip olmadığını kaydetti.

        Amerikan drone'larından istediği verimi alamayan Ukrayna, daha ucuz Çin ürünlerine yöneldi.

        "RUS SİNYAL BOZUCU SİSTEMLERİNİN ÜSTESİNDEN GELEMEDİ"

        Wall Street Journal, Ukraynalı hükümet yetkililerine atıfta bulunarak, ABD yapımı insansız hava araçlarının kırılgan olduğunu ve Rus sinyal bozucu teknolojilerinin üstesinden gelemeyeceğini kaydetti. Bazen havalanmayı, bir görevi tamamlamayı veya geri dönmeyi başaramadı.

        Ukrayna'nın Çinli SZ DJI Technology gibi şirketlere ait drone'ları tedarik ettiği, Ukrayna için bu alışveriş ABD ile yapılana kıyasla oldukça uygun olduğu belirtildi. Ukrayna ordusu ayda yaklaşık 10 bin drone kullanıyor. Çin drone'ları ABD drone'larından on binlerce dolar daha ucuz kalıyor.

        Diğer yandan Ukrayna'nın Çin'den aldığı drone parçalarıyla kendi yerli drone sektörünü geliştirdiği aktarıldı.

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