Nükhet Sirman kimdir? Nükhet Sirman kaç yaşında, nereli?
Akademisyen Nükhet Sirman hayatı ile gündeme geliyor. Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nükhet Sirman çok sayıda makalesi bulunuyor. Peki Nükhet Sirman kimdir, kaç yaşında, nereli?
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Nükhet Sirman Türk sosyal antropologdur. Sirman, lise eğitimini İstanbul Amerikan Robert Koleji'nde tamamladı ve lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerini aldı. University College London'da antropoloji alanında doktorasını tamamladı. Peki Nükhet Sirman kimdir, aslen nereli, kaç yaşındadır?
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NÜKHET SİRMAN KİMDİR?
Nükhet Sirman 1951 doğumlu Türk sosyal antropologdur . 1988 yılında Britain's University College London'dan doktora derecesini aldı ve 1989'dan beri İstanbul Boğaziçi Üniversitesi'nde görev yapıyor.
Sirman, lise eğitimini İstanbul Amerikan Robert Koleji'nde tamamladı ve lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerini aldı. University College London'da antropoloji alanında doktorasını tamamladı.
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1988 yılında Köylüler ve Aile Çiftlikleri: Batı Türkiye'de Bir Köyde Pamuk Üretiminde Hanehalkının Durumu başlıklı teziyle . "1980'lerdeki üretim ve emek süreçlerini hane halkı açısından" detaylandıran, Türkiye'nin Söke ilçesindeki pamuk üretimine ilişkin etnografik bir çalışmaydı . 1989'dan beri Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde antropoloji profesörüdür.
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