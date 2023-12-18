Notre Dame'ın tarihi simgelerinden biri geri döndü
Fransa'daki tarihi Notre Dame Katedrali'nde 2019'da çıkan yangının ardından restorasyon çalışmaları sürerken, Notre Dame'ın simgelerinden biri olan horoz şeklindeki rüzgargülünün yenisi takıldı
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Fransa'nın başkenti Paris'te 15 Nisan 2019'da çıkan yangında zarar gören Notre Dame Katedrali'nin restorasyonu sürerken, Katedral'in tarihi simgelerinden horoz şeklindeki rüzgargülünün yenisi takıldı.
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Katolik Kilisesi'nin, Hristiyanlığın Fransa'daki sembolü olarak gördüğü, temeli 1163'te dönemin papası tarafından atılan ve tamamlanması 300 yıl süren Katedral'de yangın çıkmıştı.
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, geçtiğimiz hafta Katedral'i ziyaret etmiş, Katedral'in yeniden halka açılmasına bir yıl kaldığını söylemişti.
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Yeni rüzgargülü vinçle kulenin tepesine yerleştirilmeden önce Paris Başpiskoposu tarafından kutsandı.
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Hristiyan dünyasında büyük üzüntüye yol açan yangının ardından Macron, her yıl 13 milyon kişinin ziyaret ettiği Katedralin onarımının Paris'te düzenlenecek 2024 Olimpiyat Oyunları'na yetişeceği sözünü vermişti.
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Katedral'in restorasyon çalışmalarında son aşamalara geçilirken, restorasyonun 2024 yılında sona ermesi bekleniyor.
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*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.