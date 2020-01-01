Noter bugün açık mı?

Yılbaşı nedeniyle bazı kurum ve kuruluşlar hizmet vermezken özellikle pek çok vatandaş bugün (1 Ocak 2020) noter şubelerinin açık olup olmayacağını araştırıyor. Peki Noterler bugün açık mı? Yarın hizmet verecek mi?

NOTERLERİN YILBAŞI ÇALIŞMA DURUMU

Noter şubeleri bugün, yeni yılın ilk gününde (1 Ocak 2020 Çarşamba) resmi tatil nedeniyle kapalı olacak. Tüm noterler 2 Ocak 2020 Perşembe gününden itibaren hizmet vermeyi sürdürecek.