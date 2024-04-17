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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Şirketler Norwegian Air, Oslo-İstanbul Havalimanı seferlerine başladı - İş-Yaşam Haberleri

        Norwegian Air, Oslo-İstanbul Havalimanı seferlerine başladı

        Norveç'in bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi Norwegian Air, Oslo-İstanbul Havalimanı uçuşlarına başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 21:35 Güncelleme: 17.04.2024 - 21:35
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        Oslo-İstanbul Havalimanı seferlerine başladı
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        Norveç'in başkenti Oslo'dan 157 yolcuyla gelen ilk uçaktaki kabin ekibini İstanbul Havalimanında İGA yetkilileri çiçeklerle karşıladı.

        Dış hatlar gidiş terminalinde düzenlenen karşılama töreni pasta ve kurdele kesilmesi ve hatıra fotoğrafı çekilmesiyle bitti.

        HAFTADA İKİ SEFER

        Norwegian Air tarafından Oslo-İstanbul hattında düzenlenecek seferler haftada iki kez gerçekleşecek. Çarşamba ve Pazar günleri düzenlenecek uçuşlar, Boeing B737-800 model uçaklarla yapılacak. Bu arada, Norwegian Air, İstanbul Havalimanı’na uçuş düzenleyen 102. hava yolu şirketi oldu.

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        #Norwegian Air,
        #HABER
        #İstanbul-Oslo sefer
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