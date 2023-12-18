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        Haberler Dünya Norveçli doktor, İsrail'in Gazze'deki meslektaşını ve ailesini "vahşice katlettiğini" ifade etti

        Norveçli doktor, İsrail'in Gazze'deki meslektaşını ve ailesini "vahşice katlettiğini" ifade etti

        Norveçli Profesör Doktor Mads Gilbert, İsrail'in saldırılarının hedefindeki Gazze'de bulunan Şifa Hastanesinin acil servis müdürü Dr. Hani Al-Haitham, eşi Dr. Sameera Ghifari ve beş çocuğunun "vahşice katledildiğini" kaydetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2023 - 21:41 Güncelleme: 18.12.2023 - 21:41
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        Norveçli doktordan İsrail'e: Meslektaşımı katlettiniz
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        Gilbert, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybeden meslektaşı için taziyede bulundu.

        Gazze'deki Şifa Hastanesinde 16 yıl çalışan Gilbert, "Dün yakın dostum ve sevgili meslektaşım Şifa acil servisin başındaki Dr. Hani Al-Haitham, sevgili eşi Dr. Sameera Ghifari ve beş çocuğu Shireen, Tia, Sameer, Wafa ve Sara ile birlikte İsrail tarafından vahşice katledildi." ifadesini kullandı.

        Gilbert, İsrail askerlerinin acımasızca 7 silahsız sivili öldürdüğünü ve bunun tüm insanlığa yönelik bir saldırı olduğunu belirterek, "Şifa'yı, Gazze'yi, Filistin'i yeniden inşa edeceğiz." vurgusu yaptı.

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