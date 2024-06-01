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        Haberler Dünya Norveç ve Danimarka'dan Biden'ın önerisine destek | Dış Haberler

        Norveç ve Danimarka'dan Biden'ın önerisine destek

        Norveç ve Danimarka, ABD Başkanı Joe Biden'ın açıkladığı Gazze Şeridi'nde ateşkes önerisini memnuniyetle karşıladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2024 - 23:50 Güncelleme: 02.06.2024 - 01:16
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        Biden'ın önerisine destek
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        Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, Biden'ın önerisini desteklerken, tüm tarafları bu öneriye katılmaya ve destek vermeye çağırdı.

        Store, X'te yaptığı paylaşımda, "ABD Başkanı tarafından sunulan kalıcı ateşkes, rehinelerin serbest bırakılması ve Gazze'ye daha fazla insani yardım önerisini destekliyorum. Tüm tarafları angaje olmaya ve desteklemeye çağırıyorum." ifadelerine yer verdi.

        Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen de Biden tarafından açıklanan yeni ateşkes önerisini memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı.

        Rasmussen, X'te yaptığı paylaşımda, "ABD Başkanı Biden tarafından Gazze'de çok ihtiyaç duyulan kalıcı bir ateşkes için sunulan yol haritasını memnuniyetle karşılıyorum." ifadesini kullandı.

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        Bakan Rasmussen, rehinelerin serbest bırakılması için de kalıcı bir ateşkese ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

        KATAR'DAN AÇIKLAMA

        Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Gazze müzakereleri taraflarının, ABD Başkanı Joe Biden'ın açıkladığı ateşkes teklifiyle ilgili esaslara olumlu yaklaşmasını temenni ettiklerini belirtti.

        Katar Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre, Al Sani ile ABD'li mevkidaşı Antony Blinken telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

        Görüşmede, iki ülke arasındaki köklü ilişkiler ile bunların geliştirilmesinin yanı sıra Gazze'de savaşın durdurulmasına yönelik yürütülen arabuluculuk çalışmaları ele alındı.

        Arabulucuların, Gazze'de savaşı sona erdirecek ateşkesin sağlanması için çalıştığını kaydeden Al Sani, tarafların, Biden'ın konuşmasında geçen esaslara olumlu yaklaşmasını temenni ettiklerini dile getirdi.

        Al Sani, söz konusu esasların "İsrail askerlerinin yerleşim yerlerinden çekilmesi, yüzlerce Filistinliye karşılık kadın, yaşlı ve yaralılar da dahil olmak üzere İsrailli esirlerin serbest bırakılması ve insani yardımların girmesini" içerdiğini aktardı.

        Kahire el-İbhariyye Kanalı, gün içinde Mısırlı üst düzey bir yetkiliden naklettiği haberde, Mısır'ın, Biden'ın açıkladığı ateşkes teklifi doğrultusunda müzakerelere yeniden dönülmesi için yoğun mesai harcadığını ve bu bağlamda ABD ile Mısır arasında pazar günü Kahire'de bir toplantı yapılmasının beklendiğini aktarmıştı.

        BİDEN DÜN DUYURMUŞTU

        ABD Başkanı Biden, dün Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in Gazze'deki ateşkes ve esirlerle ilgili yeni bir öneride bulunduğunu duyurmuştu.

        Biden, İsrail'in 3 aşamadan oluşan yeni ateşkes önerisi sunduğunu ve ilk aşamada 6 haftalık ateşkes sürecinde İsrail'in Gazze'deki yerleşim yerlerinden çekilmeyi ve tarafların elindeki esirlerin bir bölümünün serbest bırakılmasını öngördüğünü bildirmişti.

        İlk aşamada "İsrail güçlerinin Gazze'deki yerleşim yerlerinden tam olarak geri çekileceğini" açıklayan Biden, aynı süreçte öncelikle yaşlıların ve kadınların bulunduğu esirlerin serbest bırakılmasının ve Gazze'ye insani yardımların artmasının öngörüldüğünü ifade etmişti.

        *Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.

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