Norveç'teki şövalye penguenden 58 harften oluşan Galler kasabasına kadar bilmediğiniz gerçekler!

4. NORVEÇ’TE BİR PENGUENE ŞÖVALYE UNVANI VERİLDİ

İskoçya'daki Edinburgh hayvanat bahçesi, Tuğgeneral Sir Nils Olav III adlı bir penguene ev sahipliği yapıyor. Bu penguen aynı zamanda Norveç Kral Muhafızları'nın maskotu ve baş albayıdır, ayrıca görev yapan üçüncü kral penguendir. İlk Sir Olav pengueni ise 1972 ile 1987 yılları arasında görev yaptı.

Fotoğraf: Norveç Kralı Muhafız Birliği'nin üniformalı askerleri, maskotları kral penguen Nils Olav tarafından denetlenmek üzere Edinburgh Hayvanat Bahçesi'nde 22 Ağustos 2016 Pazartesi günü geçit töreni yaptı. Kaynak: AP