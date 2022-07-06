Avrupa'yı panikleten kriz sona erdi

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Dün küresel enerji piyasalarında büyük karışıklığa sebep olan Norveç'teki grev hükümetin çabalarıyla sona erdi.

Norveç hükümeti, petrol ve gaz işçileri ile işverenler arasındaki ücret anlaşmazlığını çözmek üzere müdahalede bulunduğunu ve zorunlu ücret tahkimine gittiğini duyurdu.

Söz konusu adım grevi sona erdirirken, grev nedeniyle günlük gaz ihracatının yüzde 56 azalacağı ve 341 bin varil petrolün piyasadan çekilmesine neden olacağı tahmin ediliyordu. Grev sebebiyle halihazırda Kuzey Denizi'nde yer alan 3 adet offshore gaz tesisinde üretim durmuştu.

Norveç Çalışma Bakanı Marte Mjøs Persen işveren ve çalışan temsilcilerinin bir araya geldiği toplantıda "Zorunlu ücret tahkimi uygulamasına başvurmadan önce normalde kendimizi olabildiğince tutarız. Ancak yaşanan gerilimin ciddi sonuçları beni müdahale etmek zorunda bıraktı" ifadelerini kullandı.

Norveç'te enerji sektörü çalışanları daha önce de greve gitmişti ancak bu seferki grevin zamanlaması küresel piyasalarda paniğe oldu. Halihazırda Ukrayna savaşı sebebiyle Avrupa ülkeleri Rusya'ya gaz bağımlılığını düşürmeye çalışıyor.

'GEREKEN HER ŞEY YAPILMALI'

Norveç, Rusya'nın ardından Avrupa ülkelerine gaz sağlayan ikinci büyük tedarikçi konumunda bulunuyor. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Norveç Dışişleri Bakanlığı da son gelişmelere dikkat çekerek "Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonucu pek çok Avrupa ülkesinde enerji güvenliği tehlikeye girdi. Avrupa'da ani gaz kesintisi riski vardır. Norveç gaz tedarikinde yaşanacak düşüş enerji krizini derinleştirecektir. Norveç Avrupa'nın hem enerji güvenliğini artırmak hem de Rusya'ya karşı beraberliğini güçlendirmek için gereken her şeyi yapmalıdır" ifadelerini kullandı.

KUZEY AKIM 1'DE YÜZDE 40 KESİNTİ

Norveç'teki grev Rusya'nın Kuzey Akım 1 boru hattından Avrupa'ya gaz akışını yüzde 40 kısmasının 3 hafta ardından geldi. Bunun yanında gaz için ödemeyi Ruble ile yapmayı reddeden Avrupa şirketlerine de satış tamamen durduruldu.

Dün Norveç'teki grevin etkisiyle Avrupa'da gaz fiyatları megavat saat başına 174 Euro'ya yükselmişti. Günlük yüzde 7'lik yükselişin ardından bugün fiyatları 170 Euro'nun altına geriledi.

EURO DİPTEN ÇIKAMADI

Dün 1.03'ün altına gerileyerek son 20 yılın en düşük seviyesini gören Euro/Dolar paritesi ise grev krizinin sona ermesine rağmen yükselişe geçmedi.

Ancak dün Avrupa borsalarında yüzde 2 civarında kayıplar yaşanırken, bugün gösterge endeks kabul edilen Stoxx 600 erken işlemlerde yüzde 1.5 yükseldi.