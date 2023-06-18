İlk iki maçı Haaland'sız geçiren Norveç iki maçtan da puan çıkaramamıştı. Üç maç sonucunda İspanya'nın da olduğu grupya 4. sırada yer aldı.

İngiliz basınında 'taraftarları küçümsedi' olarak yer bulan olay'da Manchester City'nin yıldızı İskoçya maçınında kaybedilmesiyle birlikte 3 maçta da galibiyetle tanışamadı.