Konya'da Nogay Türkleri'nin "Sabantoy Şöleni" düzenlendi
Konya'nın Kulu ilçesinde, Nogay Türkleri'nin "Sabantoy Şöleni" gerçekleştirildi. Moğolistan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Dağıstan, Türkmenistan ve Kafkaslardan gelen ekiplerce, halk dansları gösterileri ve konserler düzenlendi
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Konya'nın Kulu ilçesinde, Nogay Türkleri'nin "Sabantoy Şöleni" gerçekleştirildi.
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Değirmenözü Yaylası Piknik Alanı'nda gerçekleşen şölen, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
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Nogay Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Ömer Aktürk, şölende, amaçlarının eğlenmek, tanışmak, kültürlerini, dillerini, geleneklerini yaşatmak ve sonraki nesillere aktarmak olduğunu söyledi.
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Yurt dışından ve içinden şölene katılan Nogay derneklerinin başkanları da selamlama konuşması yaptı.
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Moğolistan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Dağıstan, Türkmenistan ve Kafkaslardan gelen ekiplerce, halk dansları gösterileri ve konserler düzenlendi. Şölende, Nogay Türkleri'nin geleneksel at biniciliği ve savaş kıyafetleri de sergilendi.