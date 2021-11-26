Evlerin, sokakların hatta şehirlerin renk renk süslendiği, büyük ve bereketli sofraların kurulduğu Noel bayramı Hristiyan halkların çoğunda 25 Aralık'ta, Ermeni Kilisesi ve bazı Doğu Ortodoks Kiliselerinde 6 Ocak'ta kutlanıyor.
NOEL AĞACI SÜSLEME
Noel için yapılacak ilk şey bir ağaç süslemek olacaktır. Canlı ya da yapay bir küçük çam ağacı edinin. Ağacın dallarını ışıklarla, süslemelerle, çeşitli figürlerle süsleyin. Hediyelik eşya dükkânlarında ya da kırtasiyelerde Noel süsleri bulabilirsiniz. Noel ağacı için süslemelerde olabildiğince renkli ve ışıklı olmaya çalışın çünkü Noel'in büyüsü renkli ve ışıltılı olmasındadır. Baston şekerler, parlak ışık topları, ağacın tepesine yerleştirilen yıldız Noel ağacının ilk aklına gelen süslerdendir.
ŞÖMİNEYE ÇORAP ASIN
Noel kutlayan toplumlarda Noel babanın Noel gecesi ev ev dolanıp çocuklar için hediye getirdiğine inanılır. Bu yüzden Noel kutlayan toplumlarda şöminenin başına Noel babanın çocuklara getireceği hediyeler için büyük kumaş çoraplar asılır. Eğer evinizde şömine yoksa çorapları merdiven korkuluğuna ya da televizyon konsoluna da asabilirsiniz.
EVİNİZİ IŞIKLARLA SÜSLEYİN
Noel süslemesini evinizin dışına taşımalısınız. Noel'in ışıkları sadece evlerin içine özgür değildir. Kapılarınızı, evlerinizin çatısını, bahçenizdeki haberleri de ışıklarla süsleyebilirsiniz.
NOELE ÖZEL YEMEKLER YAPIN
Noel'in en önemli şeylerinden biri de büyük Noel sofralarıdır. Kutlamalar için ikram edilecek Noel kurabiyeleri ve Noel'le ilişkilendirilmiş yemekler pişirin. Baston şeker, kardan adam ve yıldız şeklinde zencefilli kurabiyeler Noel lezzetlerindendir. Bunun yanında kütük pasta, meyveli kek veya elmalı turta da Noel lezzetler arasında sayılır.
NOEL KARTLARI
Yaşadığınız yerden uzakta olan akrabalarınıza, arkadaşlarınıza ve sevdiklerinize Noel kartları gönderebilirsiniz.
NOEL HEDİYELERİ
Sevdiklerinize Noel hediyeleri alabilir, onları sevdiğinizi hissettirecek küçük anlar yaratabilirsiniz.
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