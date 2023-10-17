Nobelyum nedir, nerelerde kullanılır? Nobelyum kullanım alanları, özellikleri, periyodik tablodaki simgesi
Nobel Ödüllerinin fikir babası Alfred Nobel onuruna adlandırılan bir element olan nobelyum, doğada bulunmayan sentetik bir element olarak karşımıza çıkmaktadır. Radyoaktifliği nedeniyle sağlık ve çevre için tehlikeli olabileceği tahmin edilmektedir. Nobelyum nedir, nerelerde kullanılır? Nobelyum kullanım alanları, özellikleri, periyodik tablodaki simgesi ve yeri nedir? İşte, detaylar.
Daha hafif elementlerin parçacık hızlandırıcılarda yüklü parçacıklarla boğulması sonucu elde edilen element, Georgy Flerov ve çalışma arkadaşları ile Albert Ghioso ve çalışma arkadaşları tarafından birbirlerinden bağımsız olarak iki kez keşfedilmiştir. Nobelyum nedir? Nerelerde kullanılır? Nobelyum simgesi, sembolü ve periyodik tablodaki yeri nedir? Kullanım alanları ve özellikleri nelerdir? İşte, merak edilen detaylar.
Nobelyum Nedir?
Görünümü tam olarak bilinmeyen elementin gümüşi beyaz veya gri bir metal olabileceği öngörülmektedir. Sulu çözeltide +3 ve +2 oksidasyon durumu sergilemektedir. +2 durumunun +3 durumundan daha kararlı olduğu gözlenmiştir. Aktinit element serisinde, yani ağır radyoaktif nadir toprak elementleri arasında yer almaktadır. Bu serinin sondan bir önceki üyesidir. Transuranyum (uranyum ötesi) elementlerin onuncusu, transfermiyum (fermiyum ötesi) elementlerin ikincisidir. Kimyasal özellikleri itibariyle alkali toprak elementleri kalsiyum, stronsiyum ve baryumla benzerlik göstermektedir. Nobelyum metali henüz elde edilmemesine karşılık alkali toprak metalleri ve evropiyum metaline benzer olacağı öngörülmektedir.
Nobelyum Nerelerde Kullanılır?
Nobelyumun bir uygulama ya da kullanım alanı bulunmamaktadır. Yalnızca araştırma süreçleri için ele alınır.
Nobelyum Simgesi
Element “No” simgesiyle ifade edilmektedir. İzotoplarının 5’inin yarılanma ömrü 5 saniyeden uzun olan toplam 12 izotopu vardır. En kararlı izotopu No-259’un yarılanma ömrü 58 dakikadır.
Nobelyum Sembolü
Elementin periyodik tabloda “No” sembolüyle temsil edilmektedir. Günümüze kadar çok küçük miktarda elde edilebilmiştir. Bu nedenle de özelliklerinin birçoğu deneysel verilerle doğrulanamamıştır. Erime ve kaynama noktaları, kristal yapısı, yükseltgenme seviyeleri, atom yarıçapı gibi özellikler tahmini olarak söylenmektedir.
Nobelyum Periyodik Tablodaki Yeri
Periyodik tablonun 7. periyodunun aktinitler grubunda yer alan 14. elementi olarak karşımıza çıkan elementin atom numarası 102'dir.
Nobelyum Kullanım Alanları
Günümüzde sadece araştırma amaçlı üretilmektedir. Nobelyumun araştırma dışında uygulama alanı yoktur.
Nobelyum Özellikleri