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        Haberler Kültür-Sanat Edebiyat Nobel ödüllü yazar kutlama yapmayacak

        Nobel ödüllü yazar kutlama yapmayacak

        "Şiirsel düzyazısı" dolayısıyla 2024 Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanan Güney Koreli roman yazarı Han Kang'ın, savaşları gerekçe göstererek ödülünü kutlamayacağı ve basın toplantısı düzenlemeyeceği bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2024 - 00:30 Güncelleme: 12.10.2024 - 00:30
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        Nobel ödüllü yazar kutlama yapmayacak
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        Güney Kore medyasındaki haberlere göre, Han'ın babası Han Seung-won, bir basın toplantısında kızının Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanmasına ilişkin konuştu.

        Han, "Kızım, savaş şiddetlenirken ve her gün insanlar öldürülürken kutlama ya da basın toplantısı yapamayacağını söyledi. Benden, böylesine trajik olaylara şahit olurken kutlama yapmamamı istedi." dedi.

        2024 NOBEL EDEBİYAT ÖDÜLÜ

        Güney Koreli roman yazarı Han Kang, 2024 Nobel Edebiyat Ödülü'nü "tarihsel travmalarla yüzleşen ve insan yaşamının kırılganlığını ortaya koyan yoğun şiirsel düzyazısı" dolayısıyla kazanmıştı.

        Han'ın, The Vegetarian, The White Book, Human Acts ve Greek Lessons gibi dünyaca bilinen romanları bulunuyor.

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