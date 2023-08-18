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        Haberler Televizyon Niyazi Gül Dörtnala konusu ne, nerede çekildi? İşte Niyazi Gül Dörtnala oyuncu kadrosu

        Niyazi Gül Dörtnala konusu ne, nerede çekildi?

        Niyazi Gül Dörtnala filmi konusu ve oyuncuları gündeme geldi. Ünlü komedyen Ata Demirer'in başrolde yer aldığı Niyazi Gül Dörtnala filmi ilk olarak 2015 yılında beyaz perdede izleyici ile buluştu. İşte Niyazi Gül Dörtnala filmi ile ilgili merak edilen detaylar...

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        Habertürk
        Giriş: 18.08.2023 - 18:28
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        Niyazi Gül Dörtnala oyuncuları kimler?
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        Niyazi Gül Dörtnala'nın yönetmenlik koltuğunda Hakan Algül oturuyor. Filmin başrollerde Ata Demirer, Demet Akbağ, Şebnem Bozoklu ve Levent Ülgen yer alıyor. İşte Niyazi Gül Dörtnala filmi ile ilgili merak edilen sorular ve yanıtları...

        NİYAZİ GÜL DÖRTNALA OYUNCULARI KİMLER?

        Ata Demirer - Niyazi Gül

        Demet Akbağ - Sultan

        Şebnem Bozoklu - Hediye

        Levent Ülgen - Rıza

        Ayşenil Şamlıoğlu - Naciye

        Kevork Malikyan - Süleyman

        NİYAZİ GÜL DÖRTNALA FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

        Niyazi Gül Dörtnala filminin çekimleri 2015 yılında İzmir'in Torbalı ilçesinde yapıldı.

        NİYAZİ GÜL DÖRTNALA FİLMİNİN KONUSU NE?

        Profesör Veteriner Niyazi Gül, çocukluğundan bu yana hayvanlarla arası hep iyi olan, büyük-küçük baş fark etmez tüm hayvanların dilinden anlayan biraz sıradışı bir bilimadamıdır. İnsanların zevki için hayvanlara eziyet edilmesine, avcılığa, gerçek kürk tüketimine sonuna kadar karşıdır. Üniversitede dersleri hep eğlenceli geçen Niyazi Gül'ün bir de Hediye adında bir çalışanı vardır. Hediye hem Niyazi Gül'ün tüm işlerine koşturur hem de yıllarını verdiği gizli formülü bulması için deneylerine yardım eder. İzmir'de kendi halinde yaşayan Niyazi Gül'ün mütevazi hayatı Sultan Şahmerdan ve Rıza Kabakoz'un atlarını yarıştırma iddiası ile allak bullak olacaktır!

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        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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