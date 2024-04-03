Nisan Kira artış oranı açıklandı! TEFE TÜFE TÜİK 2024 Nisan ayı kira artış oranı yüzde kaç oldu, hesaplama nasıl yapılır?
TÜİK tarafından Mart enflasyon oranları açıklandıktan sonra kira artış oranları gündeme gelecek. Nisan ayı 2024 kira artış zammı olup olmayacağı merak ediliyor. Bilindiği üzere kira artışında yüzde 25 sınırı devam ediyor. Fakat iş yerleri için bu sınır yok. Nisan ayı kira artış oranı için dükkan sahipleri gözlerini TÜİK'e çevrildi. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak olan TÜFE Tüketici Fiyat Endeksi ve TEFE ile kira artış oranları da belirlenmiş oluyor. Peki Nisan ayı 2024 kira artış oranı açıklandı mı, yüzde kaç oldu? İşte kira artış oranı hesaplama işlemleri
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Nisan kira artış oranı bugün açıklanan enflasyon oranları sebebiyle araştırılıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Mart ayı enflasyon verileri başlığı altında ortaya çıkan TEFE-TÜFE rakamları, Nisan ayı kira artış oranı üzerinde iş yerleri için etkili oluyor. Ancak bir süredir sınırlama ile değerlendirilen kira zammı için yeniden bilgiler tazeleniyor. İşte Nisan 2024 kira artış oranı hesaplama
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NİSAN AYI KİRA ZAMMI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Mart ayı enflasyon rakamlarını 4 Mart Çarşamba günü saat 10.00’da açıklandı. Kira artış oranını da enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından belli olacak fakat kira artış sınırlaması 2024 Temmuz ayına kadar devam edecek.
İş yeri kiralarında tavan zam oranı belli oldu
TÜİK, aralık ayının enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre; iş yerlerinde uygulanabilecek tavan zam oranı yüzde 57,50 olarak gerçekleşti
TÜİK'in mart ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla bu ay iş yerlerinde uygulanabilecek tavan zam oranı belirlendi.
On iki aylık ortalamaya göre hesaplanan tavan zam oranı yüzde 57,50 oldu.
KONUTTA YÜZDE 25 TAVANI, TEMMUZA KADAR DEVAM EDECEK
Konut kiralarında ise yüzde 25’lik tavan zam uygulaması 2 Temmuz 2024’e kadar sürecek.
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MART AYI ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
Martta, aylık enflasyon yüzde 3.16, yıllık enflasyon ise yüzde 68.50 oldu
TÜİK mart ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre tüketici fiyat endeksi (TÜFE) mart ayında bir önceki aya göre yüzde 3.16, yıllık olarak ise yüzde 68.50 yükseldi. TÜFE'deki değişim on iki aylık ortalamalara göre ise yüzde 57.50 olarak gerçekleşti.
Piyasa beklentisi aylık enflasyonun yüzde 3.67, yıllık enflasyonun ise yüzde 69.32 gelmesi yönündeydi.
Şubatta, aylık enflasyon yüzde 4.53, yıllık enflasyon ise yüzde 67.07 olarak açıklanmıştı.
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KONUT KİRA ARTIŞ ORANI YÜZDE 25 İLE SINIRLANDIRILMIŞTI
TBMM Genel Kurulunda konut kira artışlarının bir önceki kira yılına ait bedelin yüzde 25'ini geçmemesine ilişkin düzenleme 2022 Haziran ayında kabul edilmişti.
KİRADA YÜZDE 25 ZAM SINIRI DEVAM EDİYOR MU?
Kirada yüzde 25 zam sınırlaması bu sene de uygulanmaya devam ediyor. Yeni bir karar alınmadığı takdirde düzenleme 1 Temmuz 2024 tarihine kadar sürecek.
İŞYERİ KİRA HESAPLAMA
Mevcut Kira Bedeli: 10.000,00 TL
Kira Artışı Yapılacak Ay: Mart 2024
TÜFE Kira Artış Oranı: %55,91 (Mart 2024 döneminde yapılacak kira artışı için TÜİK'in Şubat 2024 TÜFE verisi kullanılmaktadır.)
Kira Artış Tutarı: 5.591,00 TL
Aylık Yeni Kira Tutarı: 15.591,00 TL
Yıllık Yeni Kira Tutarı: 187.092,00 TL
KONUT ÖRNEK HESAPLAMA
Mevcut Kira Bedeli: 10.000,00 TL
Kira Artışı Yapılacak Ay: Şubat 2024
Girdiğiniz Artış Oranı: %25
Kira Artış Tutarı: 2.500,00 TL
Aylık Yeni Kira Tutarı: 12.500,00 TL
Yıllık Yeni Kira Tutarı: 150.000,00 TL