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Nisan ayı enflasyon beklentisi anketi açıklandı! 2023 Nisan ayı enflasyon oranı rakamları ne zaman açıklanacak?

Nisan ayı enflasyon beklentisi anketi açıklandı!

Nisan ayı enflasyon oranı rakamları için gözler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)'e çevrildi. Pek çok ekonomik kalemi etkileyen enflasyon rakamlarının ne zaman açıklanacağı gündemdeki yerini aldı. Nisan ayı enflasyon beklentisi tahmini, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan piyasa katılımcıları anketi ile belli oldu. İşte 2023 Nisan ayı enflasyon oranı beklentisi ve açıklanacağı tarih ile ilgili güncel bilgiler...

Giriş: 27.04.2023 - 09:35 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Nisan ayı enflasyon rakamları gündemdeki yerini aldı. Geçtiğimiz ay TÜİK verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) mart ayında yüzde 2,29 artarken; yıllık TÜFE yüzde 50,51'e geriledi. Bununla beraber gözler Nisan ayı enflasyon beklentisine çevrildi. İşte konuya ilişkin detaylar...

  • 2023 NİSAN AYI ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Türkiye İstatistik Kurum TÜİK, enflasyon oranlarını her ayın 3'ünde açıklıyor. Nisan ayı enflasyon rakamlarının da 3 Mayıs'ta açıklanması bekleniyor. Kira artış oranı da bu tarihte belli olması bekleniyor.

  • PİYASA KATILIMCILARI ANKETİ YAYINLANDI!

    2023 yılı Nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi, reel sektör ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden

    oluşan 40 katılımcı tarafından yanıtlanmış ve sonuçlar katılımcıların yanıtları toplulaştırılarak değerlendirilmiştir 

  • YILLIK ENFLASYON BEKLENTİLERİ

    Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 37,72 iken, bu anket döneminde yüzde 37,77 olmuştur. 

    12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 31,63 iken, bu anket döneminde yüzde 31,02 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 17,91 ve yüzde 17,54 olarak gerçekleşmiştir.

  • 12 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

    2023 yılı Nisan ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 13,83 olasılıkla yüzde 20,00 – 24,99 aralığında, yüzde 22,54 olasılıkla yüzde 30,00 – 34,99 aralığında, yüzde 36,67 olasılıkla ise yüzde 35,00 – 39,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

    Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 16,22’sinin beklentilerinin yüzde 25,00 – 29,99 aralığında, yüzde 21,62’sinin beklentilerinin yüzde 30,00 – 34,99 aralığında, yüzde 29,73’ünün beklentilerinin yüzde 35,00 – 39,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.

  • 24 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

    2023 yılı Nisan ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 15,36 olasılıkla yüzde 9,00 – 14,99 aralığında, yüzde 49,18 olasılıkla yüzde 15,00 – 20,99 aralığında, yüzde 19,76 olasılıkla ise yüzde 21,00 – 26,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

    Aynı anket döneminde nokta tahminler(2) esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre, 24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 24,24‘ünün beklentilerinin yüzde 9,00 - 14,99 aralığında, yüzde 45,45‘inin beklentilerinin yüzde 15,00 – 20,99 aralığında, yüzde 18,18’inin beklentilerinin yüzde 21,00 – 26,99 aralığında olduğu gözlenmektedir

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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