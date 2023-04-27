Nisan ayı enflasyon beklentisi anketi açıklandı!

2023 NİSAN AYI ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurum TÜİK, enflasyon oranlarını her ayın 3'ünde açıklıyor. Nisan ayı enflasyon rakamlarının da 3 Mayıs'ta açıklanması bekleniyor. Kira artış oranı da bu tarihte belli olması bekleniyor.