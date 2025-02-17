Yarıyıl tatilinin ardından ikinci döneme başlayan milyonlarca öğrenci ve öğretmen, bu yılın ikinci ara tatili için gün saymaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı’nın takvimine göre nisan ayında gerçekleşecek ara tatil, eğitim-öğretim maratonunda kısa bir soluklanma imkanı tanıyacak. Peki, Nisan ayı ara tatil ne zaman? 2025 MEB ile 2. Dönem ara tatili kaç gün sürecek? İşte detaylar..