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Yönetmen Orhan Oğuz'un kızı Ebru Oğuz'un Nilüfer Açıkalın ve sevgilisi Jehat Hekimoğlu hakkında "Babamın parasıyla yaşayan parazitler!" şeklinde yaptığı paylaşım sonrası ünlü oyuncu hukuki süreç başlattı. Açıkalın, konuyla ilgili Habertürk'e açıklamada bulundu; "25 sene sustum. Artık yeter!"

Orhan Oğuz ile Nilüfer Açıkalın'ın imrenilecek bir ilişkileri vardı.

Birkaç kez evlerinde yemeğe davet etme nezaketinde bulunmuşlardı.

İmrenilecek ilişkilerine yıllar boyu tanıklık etmiştim.

Nilüfer Açıkalın için dünya bir yana Orhan Oğuz bir yanaydı.

Ayrılmış olsalar da hâlâ öyle.

Nilüfer Açıkalın, Orhan Oğuz'un oğlu Tunç Oğuz'u evlatlık edinerek sevgisini taçlandırmıştı.

Nilüfer Açıkalın

Dün, Orhan Oğuz'un kızı Ebru Oğuz'un Nilüfer Açıkalın hakkında yaptığı açıklama, Nilüfer Açıkalın'ı tanıyanlarda büyük bir şaşkınlık yarattı.

Ebru Oğuz, Nilüfer Açıkalın ile sevgilisi Jehat Hekimoğlu'nun bir fotoğrafıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları yazdı; "Babamın parasıyla yaşayan parazitler!"

Nilüfer Açıkalın - Orhan Oğuz

Orhan Oğuz, kızı Ebru Oğuz'un paylaşımına Nilüfer Açıkalın'ın yanında olduğunu belirttiği paylaşımla cevap verdi.

Nilüfer Açıkalın ise konuyla ilgili görüşlerini Habertürk aracılığıyla dile getirdi. Ebru Oğuz'a dava açan Açıkalın şöyle dedi; "Orhan Oğuz'un hatırına ve oğlum için 25 sene sustum. Düzeleceğini, yakamı bırakacağını düşündüm. Korkunç mesajlarını sineye çektim. Telefonlarını engellediğim halde kardeşime, oğluma, hasta anneme çeşitli mecralardan hakaretler yağdırmaya devam etti. Cevap alamayınca sosyal medya üzerinden çirkin iftira ve ithamlarda bulununca avukatım aracılığıyla hukuki süreci başlattık ve konunun takipçisi olacağız. Artık yetti."