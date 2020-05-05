"MAYOMU GİYİP, KENDİMİ TERASA ATTIM"

Güneşin kızıyım ben. Nisan ayını bitirdik, yaza şurada ne kaldı ki? Bu yıl sezonu terasta açacağımı hiç düşünmezdim. Güneşi görünce giydim mayomu, attım kendimi terasa güneşlenmeye.

Eee böylelikle D vitaminini fazlasıyla da almış oldum. Vitamini alınca bir anda pozitif bir enerjiye dönüştüm ve işte şimdi buradan hepinize hatta tüm evrene pozitif enerjimi yolluyorum. En güzel günler bizi bekler. Biliyorum ve inanıyorum. Karantina motivasyonu...