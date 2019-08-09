Oyuncu Nilay Cafer, geçtiğimiz gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Yakın bir arkadaşının doğum günü olduğunu söyleyen güzel oyuncu, uzun bir süre mağazaları dolaşıp arkadaşı için hediye alışverişi yaptı.

Bayramı ailesi ile birlikte geçireceğini söyleyen Nilay Cafer, yeni sezon için gelen birçok teklif olduğunu fakat henüz netleşen bir proje olmadığını da sözlerine ekledi.

Öte yandan ünlü oyuncunun makyajsız hali dikkatlerden kaçmadı.