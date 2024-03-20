Nikola Tesla kaç yaşında öldü? Nikola Tesla kimdir, nerede, ne zaman, neden öldü?

REKLAM advertisement1

10 Temmuz 1856'da Hırvatistan'da doğan Nikola Tesla, genç yaşta elektriğe olan ilgisiyle dikkat çekti ve eğitimini bu yönde sürdürdü. Hayatının büyük bir bölümünü ABD'de geçiren Tesla, yüzlerce patentle ve deneysel çalışmalarla elektrik alanındaki anlayışımızı kökten değiştirdi. Tesla'nın hayatı, mücadeleleri ve başarıları, onu sadece bir mucit olarak değil, aynı zamanda zamanının çok ötesinde bir vizyonere dönüştürmüştür. Nikola Tesla, modern dünyanın şekillenmesinde önemli bir rol oynamıştır. Bu yazımızda Nikola Tesla’nın kim olduğu, nerede, ne zaman, kaç yaşında öldüğü ile ilgili bilgilere değineceğiz.

REKLAM

Nikola Tesla Kimdir?

Nikola Tesla, alternatif akım sisteminin öncüsü ve modern elektrik çağının kurucularından biri olarak bilinir. 10 Temmuz 1856'da, o zamanlar Avusturya İmparatorluğu'na bağlı olan bugünkü Hırvatistan'da dünyaya gelmiş olan Tesla, mühendislik ve fizik eğitimini tamamladıktan sonra, 1880'lerde elektrik endüstrisinin yeni alanlarında çalışmalar yapmıştır. 1884'te Amerika'ya göç eden Tesla, burada Edison Machine Works'te kısa bir süre çalıştıktan sonra kendi laboratuarını kurmuş ve bir dizi elektrikli ve mekanik cihaz üzerinde yenilikçi çalışmalar yapmıştır.

Tesla'nın alternatif akım (AC) indüksiyon motoru ve ilgili AC sistemlerine yönelik patentleri, ona büyük miktarda mali kazanç sağlamış ve Westinghouse Electric'in AC sistemini pazarlamasının temelini atmıştır. Tesla, mekanik osilatörler, elektriksel deşarj tüpleri ve X-ışını teknolojileri üzerinde önemli deneyler yapmış, ayrıca kablosuz iletişim alanında da öncü çalışmalar gerçekleştirmiştir. En bilinen icatlarından biri olan kablosuz kumandalı tekne, kablosuz teknolojinin erken bir örneği olarak kabul edilir.

REKLAM

Tesla'nın kablosuz enerji ve iletişim üzerine yaptığı yüksek voltaj ve yüksek frekans deneyleri, onun döneminin ötesindeki vizyonunu göstermektedir. 1890'lar boyunca, Tesla kablosuz aydınlatma sistemleri ve dünya çapında kablosuz enerji dağıtımı üzerine çalışmalarını sürdürmüş, 1893'te kablosuz iletişim olasılığı üzerine çığır açan açıklamalar yapmıştır. Bu çalışmalarını, tamamlanamayan Wardenclyffe Kulesi projesiyle pratiğe dökmeye çalışmış, ancak mali zorluklar nedeniyle proje yarım kalmıştır.

Tesla'nın hayatının sonraki yılları maddi sıkıntılar ve yalnızlıkla geçmiş, birçok otelde yaşamış ve geride ödenmemiş faturalar bırakmıştır. 7 Ocak 1943'te New York'ta 86 yaşında hayatını kaybeden Tesla, ölümünden sonra bilim ve mühendislik alanlarında daha fazla takdir görmüş, manyetik akı yoğunluğu birimine onun adı verilmiş ve 1990'lardan itibaren yaşamı ve çalışmaları yeniden değerlendirilerek büyük bir ilgi görmüştür.

Nikola Tesla İcatları

Nikola Tesla, 19. ve 20. yüzyılda yaşamış bir mucit, elektrik ve mekanik mühendisi olarak bilinir. Yenilikçi çalışmaları ve icatlarıyla elektrik ve mühendislik alanlarında devrim yaratmıştır. Tesla'nın en önemli icatları ve katkıları arasında şunlar bulunmaktadır:

Alternatif Akım (AC) Sistemi: Tesla'nın en bilinen katkısı, modern elektrik sistemlerinin temelini oluşturan alternatif akımın geliştirilmesidir. Alternatif akım, elektriğin uzun mesafelere daha etkin ve güvenli bir şekilde iletilmesini sağlar. Tesla, AC indüksiyon motorunu ve transformatörleri geliştirerek, elektriğin endüstriyel, ticari ve ev kullanımı için dağıtımını kolaylaştırmıştır.

Tesla Bobini: Tesla bobini, yüksek voltajda elektrik arkı üreten bir cihazdır ve kablosuz enerji iletimi üzerine yapılan çalışmalarda temel bir araç olarak kullanılmıştır. Tesla bobinleri, bugün hâlâ eğitim ve eğlence amaçlı gösterilerde kullanılmaktadır.

Kablosuz İletişim ve Enerji İletimi: Tesla, kablosuz iletişim teknolojisinin öncülerindendir. Kablosuz enerji iletimi üzerine yaptığı deneyler, gelecekteki radyo, televizyon ve hatta Wi-Fi teknolojilerinin temellerini atmıştır. Tesla'nın Wardenclyffe Kulesi, dünya çapında kablosuz enerji iletimi ve iletişimi sağlama amacı taşıyan bir projeydi, ancak mali sıkıntılar nedeniyle tamamlanamadı.

Radyo Teknolojisi: Tesla, radyo sinyallerinin iletimi üzerine çalışmalar yapmış ve ilk kablosuz uzaktan kontrol cihazını geliştirmiştir. Radyo teknolojisi üzerine yaptığı çalışmalar, Guglielmo Marconi'nin radyoyu icat etmesinden önce gerçekleşmiş olmasına rağmen, Tesla uzun süre bu alandaki katkıları için resmi olarak tanınmamıştır.

X-ışınları: Tesla, X-ışınları üzerine deneyler yapmış ve bu alanda erken çalışmalar yürütmüştür. X-ışını teknolojisinin gelişimine katkıda bulunmuş, ancak bu alandaki çalışmaları Wilhelm Conrad Röntgen'in keşiflerinin gölgesinde kalmıştır.

Tesla Türbini: Tesla, geleneksel paletler yerine pürüzsüz diskler kullanarak çalışan bir türbin türü olan Tesla türbinini icat etmiştir. Bu türbin, akışkanların viskozitesini ve yüzey gerilimini kullanarak enerji üretir ve etkin bir şekilde çalışır.

Elektrikli Osilatör: Tesla, mekanik osilatörler ve jeneratörler üzerine çalışmalar yapmış ve elektrik üretimi için yeni yöntemler araştırmıştır. Elektrikli osilatörler, Tesla'nın kablosuz iletişim ve enerji iletimi üzerine yaptığı deneylerde önemli rol oynamıştır.

Nikola Tesla'nın icatları ve yenilikçi fikirleri, modern dünyanın şekillenmesinde önemli bir rol oynamış ve onu tarihin en etkileyici bilim insanları ve mucitleri arasında konumlandırmıştır.

REKLAM

Nikola Tesla Ne Zaman Öldü?

Nikola Tesla kaç yaşında öldü sorusu sıra dışı bir mucit olarak kabul edilen Tesla ile ilgili merak edilen bir konudur. Tesla, 7 Ocak 1943 tarihinde 86 yaşındayken hayata gözlerini yumdu.

Nikola Tesla Neden Öldü?

Nikola Tesla, hayatının son dönemlerinde mali zorluklarla boğuştu ve borçlarını ödeyebilmek için sık sık otel değiştirdi. 7 Ocak 1943'te, 86 yaşındayken, kalp yetmezliği nedeniyle New Yorker Oteli'nde hayatını kaybetti. Tesla'nın yalnızlığı ve gizemli hayatı, vefatının ardından da sürdü; cesedi, otel odasına girerek Tesla'nın "rahatsız etmeyin" uyarısını görmezden gelen temizlik görevlisi Alice Monaghan tarafından bulundu. Olay yerine çağrılan tıbbi muayene asistanı H.W. Wembley, Tesla'nın koroner trombozdan öldüğü sonucuna vardı.

Tesla için 12 Ocak'ta, Manhattan'daki görkemli St. John the Divine Katedrali'nde düzenlenen devlet cenazesine iki bin kişi katıldı. Cenaze töreninin ardından Tesla'nın bedeni, Ferncliff Mezarlığı'na nakledildi ve burada yakıldı. Ertesi gün, New York City'de bulunan Trinity Şapeli'nde (günümüzde Aziz Sava Sırp Ortodoks Katedrali olarak bilinir) Tesla'nın anısına önde gelen dini liderler tarafından özel bir tören daha gerçekleştirildi. Bu törenler, Tesla'nın bilime ve insanlığa yaptığı katkıların anısını onurlandırdı.

ÖNERİLEN VİDEO