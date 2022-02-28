Nike'ta ilk kez toplu sözleşme imzalandı

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Nike Retail’in Türkiye mağazalarında çalışanlar sendikalaştı. İmzalanan toplu iş sözleşmesiyle ücret ve sosyal haklarda önemli kazanımlar elde edildi.

Önceki yıllarda IKEA, H&M, Metro Grossmarket ve Expedia gibi global markaların çalışanlarını örgütleyen TÜRK-İŞ’e bağlı Koop-İş Sendikası, bir süredir örgütlenme çalışmaları yürüttüğü Nike'ta da mutlu sona ulaştı.

Geçen yıl sonu itibarıyla Nike Retail’in Türkiye mağazalarında çalışanların tamamını üye yapan Sendika, işveren ile 23 Şubat'ta toplu iş sözleşmesi imzaladı.

Türkiye genelindeki 11 mağazadaki çalışanları kapsayan işletme toplu iş sözleşmesi ile ücret ve sosyal haklarda önemli oranda iyileştirme sağlanırken, hafta tatilleri 2 gün olarak belirlendi ve haftalık çalışma sürelerinde işçi lehine düzenlemeler yapıldı.

Koop-İş Sendikası Genel Başkanı Eyüp Alemdar yaptığı açıklamada, sendikalarının 114 bini aşkın üyesiyle bu işkolunda örgütleme çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

IKEA, H&M, Metro Grossmarket ve Expedia çalışanlarının Koop-İş Sendikasına üye olduğunu vurgulayan Alemdar, bu iş yerlerinde çalışanlara yeni kazanımlar sağlayan başarılı sözleşmeler imzaladıklarını kaydetti.

Sendikalarının, AVM'lerde, marketlerde, mağazalarda ve tüm perakende sektöründe güvencesiz ve düşük ücretlerle çalışan işçilerin umudu haline geldiğini ifade eden Alemdar, şunları kaydetti:

"Nike Retail’in Türkiye mağazalarında çalışanları toplu iş sözleşmesine kavuşturduk. Nike'da imzaladığımız sözleşme ve elde ettiğimiz başarı, bu sektördeki binlerce güvencesiz çalışanın sendikalaşma sürecini hızlandıracaktır. AVM'lerde, mağazalarda ve perakende sektöründe çalışan tüm arkadaşlarımızı, sendikamıza üye olmaya davet ediyorum."

Alemdar, toplu sözleşme müzakerelerindeki yapıcı tutumlarından ötürü Nike Retail Türkiye yöneticilerine teşekkür ederek, sözleşmenin Nike çalışanlarına ve tüm çalışma hayatına hayırlı olması temennisinde bulundu.