Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nike'ın Ağrı'da fabrika kuracağını, 5 bin kişiye istihdam sağlanacağını söyledi. Partisinin Ağrı mitinginde konuşan Erdoğan "Uluslararası bir marka, Nike, buraya geliyor, fabrikayı kuruyor ve 5 bin istihdam sağlayacak" dedi.