Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisince Ağrı'da düzenlenen mitinge katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, mitinglerde kullandığı tırın içerisinde yer alan haritada, Ağrı'nın üzerini raptiye ile işaretledi.



Erdoğan konuşmasında CHP'nin programı sırasında okunan İstiklal Marşı'na eşlik etmediği için eleştirilen CHP'nin Adalar Belediye Başkan adayı Erdem Gül'le ilgili konuya değinerek, "Dün İstanbul adalarda HDP'li bir tanesi, orada istiklal marşı okunuyor. Bay Kemal de orada... Bu efendi İstiklal Marşı söylemiyor. Çünkü HDP İstiklal Marşının düşmanıdır, bayrağımızın düşmanıdır" dedi.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları...

Vefaya hasret çektiniz. Hep milletimizin acısına ortak oldunuz. Ağrı'nın hasreti bizim hasretimizdir. Ağrı'nın derdi bizim derdimizdir. Gelin gönlü Ağrı Dağı gibi yüce şehri birlikte geleceğe hazırlayalım. 31 Mart'ta iradenize sahip çıkmanızı bekliyorum. Bu şehir terör gölgesinde çok şeyini kaybetti. Ağrı'nın çok daha ileride olması gerekiyor. Bunun için Ağrı'nın vizyonuna uygun bir belediye başkanı adayı ile çıktık. Açamayacağı hiçbir kapı yoktur. Ağrı'yı kayyumla nasıl güzel bir yere getirdik. Şimdi çok daha iyisini yapacağız.

Belediye başkanını seçeceksin. Ondan sonra da burada çalışmayıp çekip Ankara'ya gideceksin. Böyle bir belediyecilik olur mu? Bu seçmenin oyuna haksızlık olur. Demokrasi bu değil. Halkına hizmet bu değil. Halkını seven halkıyla birlikte yaşar.

AĞRI'YA 12 KATRİLYONLUK YATIRIM YAPTIK

Sadece Ağrı'da 12 katrilyonluk yatırım yaptık. Sen Ağrı'ya kaç kere geldin? Burada ne oluyor ne bitiyor haberin var mı? Bütün yatırımlar yapıldı, yapılıyor. Ağrı'ya bir bilim merkezi kazandırıyoruz. Bugün 12 bin öğrenciye sahip Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'ni kente kazandırdık. Millet bahçesi açılışa hazır hale geldi. İhtiyaç sahiplerine toplam 3 katrilyon lira sosyal yardım yaptık. Şehrimize 52 tesis kazandırdık. 16 km bölünmüş yol vardı 363 km bölünmüş yol ilave ettik.

BUNLARIN DERDİ HUZURU KAÇIRMAK

Yol medeniyettir. Su medeniyettir. Bundan ne CHP anlar, ne HDP anlar. Bunlar sadece çukur açar. Bundan başka bir şey yok. Ağrı'nın hasretle beklediği Yazıcı Barajı'nı hizmete aldık. Biz eserlerimizle konuşuyoruz. Bu CHP baraj yaparsın karşı çıkar. Biz bunların hiçbirini dinlemedik yolumuza devam ediyoruz. Bunların derdi bu ülkede huzuru kaçırmak. Bunlar benim milletimizin refahına huzuruna düşman. Birlik beraberlik istemiyorlar. Ağrı'ya 2 baraj ve bir gölet daha inşa ediyoruz.

NİKE AĞRI'YA FABRİKA KURUYOR

Ağrı'ya tekstil merkezi haline getireceğiz. Tekstilcilerimizi gözden çıkarmak bir yana çeşitli teşviklerle destekleyeceğiz. Nike buraya geliyor. Fabrikayı kuruyor. 5 bin kişilik bir istihdam sağlayacak. Bu uluslararası bir marka... Ağrı'yı hedefleriyle buluşturana kadar bize durmak yok.

ONLAR İSTİKLAL MARŞI'NIN DÜŞMANI

Her kim birliğimize saldırıyorsa, bilin ki hedefi geleceğimizi karartmaktır. Her kim ezanımıza, bayrağıma değerlerimize saldırıyorsa, bilin ki hedefi bize saldırmaktır. Dün İstanbul adalarda HDP'li bir tanesi, orada istiklal marşı okunuyor. Bay Kemal de orada... Bu efendi İstiklal Marşı söylemiyor. Çünkü HDP İstiklal Marşının düşmanıdır, bayrağımızın düşmanıdır. Toplantılarında bir tane Türk bayrağı yok. Bu ülkede Türk'ü Kürt'e, Kürt'e Türk'e düşürmek isteyenlerle beraber olmayalım. Bu oyunu bozalım. Kürtçülük yapmak isteyenler bu ülkeye düşmandır ve Kürtçülükle de bir ilgilisi yoktur. Bu vatanı bölemeyecekler. Onlara gereken dersi 31 Mart'ta vereceğiz.

KÜRT KARDEŞLERİMİN İRADELERİNE İPOTEK KOYAMAZ

Bölgemizde nerede bir Kürt kardeşimiz, Arap kardeşimiz varsa, başı sıkıştığında aklına gelen tek yer Türkiye'dir. Ülkemizde onları biz ağırlıyoruz. HDP mi ağırlıyor? Biz zulümden kaçanların kökenini sormadık. Ambulanslarla sınırlarımıza geldiklerinde bu Kürt mü, Türkmen mi diye sormadık. Bunun için devletimize sıkı sıkıya sahip çıkacağız. Birileri Kürt kardeşlerimizin iradelerine kendi aklınca ipotek koyduğunu sanıyor. Batı'da CHP'ye İYİ partiye, Saadet'e peşkeş çekiyor. Belediyeler paraları Kandil'e gönderdiler. Biz sırtımızı PKK'ya PYD'ye dayadık diyor. Kadına bak ya! Biz de sırtımızı halkımıza ve Allah'a dayadık. Kararlılıkla gideceğiz. Savcı Sayan kardeşimi size emanet ediyorum. Ağrı ve ilçelerini de onlara emanet ediyorum. Pazar günü mutlaka oy vermek üzere sandık başına gitmeliyiz. Kullanılmayan her oy başkalarının tercihlerine teslim olmuştur.