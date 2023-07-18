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        Nikaragua nerede, hangi kıtada yer alır? Nikaragua başkenti, bayrağı, nüfusu, para birimi, şehirleri ve saat farkı nedir

        Politik huzursuzluklar ve sömürge yönetimi altında geçen yıllar Nikaragua'nın mimarisinde bizi karşılamaktadır. Ülke mimarisi, İspanyol sömürge mimarisinin çarpıcı detaylarını yansıtmaktadır. Orta Amerika'nın en büyük ülkesi olan Nikaragua, zamanın çok ötesinde bir ülkedir. Nikaaragua nerede, hangi kıtada yer alır? Nikaragua başkenti, bayrağı, nüfusu, para birimi, şehirleri ve saat farkı nedir? İşte, detaylar.

        Habertürk
        Giriş: 18.07.2023 - 10:25
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        Nikaragua nerede, hangi kıtada yer alır?
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        Yapılan çalışmalar bölgeye ilk yerleşimin milattan önceki yıllara dayandığını gösteriyor. Ülke sömürge, iç savaşlar ve işgallerden dolayı gelişimsel sürecini ne yazık ki tam anlamıyla tamamlayamamıştır. Bu da ülkeyi en yoksul ülkeler sınıflandırılmasına sokmuştur. Nikaragua nerede ve hangi kıtada yer alır? Başkenti ve bayrağının anlamı nedir? Nüfusu, para birimi ve şehirleri nedir? Türkiye ile arasındaki saat farkı kaçtır? İşte, merak edilen soruların cevapları.

        Nikaragua Nerede?

        Ülke, Orta Amerika’da yer almaktadır. Honduras ve Kosta Rika’nın arasında bulunan Nikaragua’nın bir yanı Karayip Denizi, bir yanı ise Pasifik Okyanusuyla çevrelenmektedir. Orta Amerika’nın en büyük ülkesidir.

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        Nikaragua Hangi Kıtada Yer Almaktadır?

        Nikaragua, Kuzey Amerika kıtasında bulunmaktadır. Yüzölçümü olarak New York eyaletinden biraz daha büyüktür.

        Nikaragua Başkenti

        Nikaragua’nın başkenti Managua şehridir. Nüfusun çoğunluğu başkentte toplanmıştır. Orta Amerika’nın en büyük şehirlerinden olan başkent, Managua Gölü kıyısında yer almaktadır. Managua 1852 yılında başkent olmuştur. Şehirde meydana gelen depremler şehrin birkaç kez yeniden yapılanmasına sebebiyet vermiştir.

        Nikaragua Bayrağının Anlamı

        Nikaragua’nın bayrağı üst ve alt kısmında yer alan iki adet mavi şerit ve bu şeritleri ortalayan bir adet beyaz şeritten oluşmaktadır. Mavi şeritler Karayip Denizi’ni ve Pasifik Okyanusu’nu temsil ederken beyaz şerit ise Orta Amerika ülkesi olduğunu temsil etmektedir. Beyaz şeridin hemen üstünde devletin resmi arması yer almaktadır. Üçgen biçimdeki figürden oluşan armanın üstünde “Nikaragua Cumhuriyeti” altında ise “Orta Amerika” yazısı yer almaktadır.

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        Nikaragua Nüfusu

        Nikaragua’nın 2023 itibariyle nüfusu 6 milyon 780 bindir. Nüfus yoğunluğuna göre dünya ülkeleri sıralamasında 110. basamakta yer almaktadır.

        Nikaragua Para Birimi

        Nikaragua kordobası, ülkenin resmi para birimidir. (NIO) 1 Nikaragua kordobası 0,72 Türk lirasına denk gelmektedir.

        Nikaragua Türkiye Saat Farkı

        Nikaragua ile Türkiye arasında 9 saatlik bir fark bulunmaktadır. Türkiye, Nikaragua’dan 9 saat ileridedir. Türkiye’de saat 19.00 iken Nikaragua’da saat 10.00’dur.

        Nikaragua Şehirleri

        Ülke idari açıdan 15 bölge ve 2 bağımsız bölgeye ayrılmıştır. Başkent Managua, ülkenin en kalabalık ve büyük şehridir. Leon, Matagalpa, Tipitapa, Masaya, Chinandega, Jinotega, Granada öne çıkan diğer yerleşim yerleridir.

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        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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