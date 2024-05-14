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        Haberler Dünya Nijerya'da "teşhis konulamayan hastalık" 13 can aldı

        Nijerya'da "teşhis konulamayan hastalık" 13 can aldı

        Nijerya'nın Zamfara eyaletindeki gizemli hastalık bölge halkını korkutuyor. Şimdiye kadar 13 kişinin kaybettiği hastalık için uzman ekipler görevlendirilirken, eyalet yetkilileri federal hükümetten yardım istedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 19:51 Güncelleme: 14.05.2024 - 19:51
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        Nijerya'da "teşhis konulamayan hastalık"
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        Nijerya'nın Zamfara eyaletinde "teşhis konulamayan hastalık" nedeniyle 13 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

        Yerel medyadaki haberlere göre, ilk olarak şubatta Zamfara'ya bağlı Maradun bölgesinde görülen "teşhis konulamayan hastalık" daha sonra eyaletin Shinkafi ve Gusau bölgelerine yayıldı.

        Söz konusu bu 3 bölgede aralarında çocuk ve kadınların da olduğu 505 kişide "teşhis konulamayan hastalık" vakası görüldü ve hastalık nedeniyle 13 kişi hayatını kaybetti.

        Yetkililer, hastalığın nedeninin araştırılması için uzman ekip gönderildiğini açıkladı ve hastalığın yayılmasını önlemek için federal hükümetten yardım istedi.

        Nijerya'da "teşhis konulamayan hastalık"
        Nijerya'da "teşhis konulamayan hastalık"

        Nijerya'nın Kano ve Sokoto eyaletlerinde de nisanda "teşhis konulamayan hastalık" nedeniyle yaklaşık 50 kişi hayatını kaybetmişti.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir, arşivdendir.

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        #nijerya
        #sağlık
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