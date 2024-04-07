Nijerya'da "teşhis konulamayan hastalık": Üç çocuk öldü
Nijerya'daki gizemli hastalık sebebiyle üç çocuk hayatını kaybetti. Onlarca çocuğun hastaneye kaldırıldığını duyuran yetkililer, federal hükümetin yardımını istedi
Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Sokoto eyaletinde teşhis konulamayan hastalık nedeniyle 3 çocuğun hayatını kaybettiği açıklandı.
Sokoto Vali Yardımcısı İdris Gobir, 127 çocuğun da hastanede tedavi altına alındığını bildirdi.
Hastalığın nedeninin araştırılması için uzman ekip gönderdiğini kaydeden Gobir, hastalığın yayılmasını önlemek için federal hükümetten yardım istedi.
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