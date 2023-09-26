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        Haberler Sağlık Nijerya'da kolera salgınında ölenlerin sayısı 94'e çıktı

        Nijerya'da kolera salgınında ölenlerin sayısı 94'e çıktı

        Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da kolera salgınında bu yıl yaşamını yitirenlerin sayısı 94'e yükseldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2023 - 09:54 Güncelleme: 26.09.2023 - 09:54
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        Nijerya'da kolera salgınında ölenlerin sayısı 94'e çıktı
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        Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden (NCDC) yapılan açıklamada, ülkenin 23 eyaletinde son bir ayda 201 kolera vakasının kaydedildiği belirtildi.

        Açıklamada, ocak ayından bu yana ülkede 2 bin 860 kolera vakasının görüldüğü, salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 94'e çıktığı belirtildi.

        "Vibrio" bakterisinin neden olduğu, gıda ve su yoluyla bulaşan kolera, ishale sebep olup, vücutta su kaybına yol açıyor.

        Hastalık tedavi edilmediği takdirde ölümcül olabiliyor.

        Nijerya'da temiz su yetersizliği yanında tıbbi müdahalenin etkin yapılamaması da hastalık ve ölüm riskini artırıyor.

        Ülkede sıtma, çocuk felci, tifo ve maymun çiçeği virüsü gibi salgın hastalıklara da sıklıkla rastlanıyor.

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