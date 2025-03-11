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        Haberler Gündem Niğde'nin Bor ilçesinde mumya satmaya çalışan 6 şüpheli yakalandı

        Niğde'nin Bor ilçesinde mumya satmaya çalışan 6 şüpheli yakalandı

        Niğde'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda ortaçağ dönemine ait olduğu belirlenen bir mumya ele geçirildi. Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2025 - 22:51 Güncelleme: 11.03.2025 - 22:51
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        Orta Çağ'a ait mumyayı satacaklardı
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        Niğdenin Bor ilçesinde Hristiyan bir kişiye ait olduğu değerlendirilen erkek görünümlü mumyayı satmaya çalışan 6 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bor ilçesine bağlı Kemerhisar beldesinde tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi.

        Operasyonda yakalanan H.G.nin ikametinde yapılan aramalarda, Orta Çağ dönemine ait ve Hristiyan bir kişiye ait olduğu değerlendirilen, erkek görünümlü mumya ele geçirildi. H.G. ve gözaltına alınan diğer 5 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Niğde Valisi Cahit Çelik, operasyonların görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşarak, "Ülkemizin kültürel mirasının korunmasına yönelik özverili çalışmalarından dolayı Jandarma teşkilatımıza teşekkür ediyor, başarılı operasyonları için kendilerini tebrik ediyoruz. Kültürel mirasımıza sahip çıkmaya kararlılıkla devam edeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz." ifadelerine yer verdi.

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        #Niğde
        #Bor mumya
        #haberler
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