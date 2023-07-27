Niğde'de feci kaza: 2 ölü, 1 yaralı

Niğde'de minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı
Niğde'de minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı
Niğde'de, Ü.K. idaresindeki minibüs, Çamardı-Pozantı yolu Elekgölü mevkisinde O.U.'nun kullandığı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, O.U. ve Ü.K.'nin kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Ağır yaralanan otomobildeki H.Ş., Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. H.Ş.'nin, polis okulu öğrencisi O.U. ile nişanlı olduğu öğrenildi.