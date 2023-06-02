Niğde'de kendisinden 3 gündür haber alınamayan kişi evinde ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay Dere Mahallesi Nurettin Baykan Sokak'ta bulunan bir apartmanda meydana geldi. Kendisinden 3 gündür haber alınamayan Ahmet D'nin yakınları durumu yetkililere bildirdi.

Eve giren polis ekipleri şahsı hareketsiz halde buldu. İHA'nın haberine göre; sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Ahmet D'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Ahmet D'nin cansız bedeni, ölüm nedenin belirlenmesi için Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.