Nicolas Pepe için Türkiye iddiası! - Fenerbahçe Haberleri

Nicolas Pepe için Türkiye iddiası! - Fenerbahçe Haberleri

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Fransız basınından L'Equipe'in haberine göre; bonservisi Arsenal'de bulunan Nicolas Pepe, Paris'te bir Türk kulübü için sağlık kontrollerinden geçti.

Haberde; Pepe'nin ilk etapta Türkiye seçeneğine sıcak bakmadığı ancak fikrinin değiştiği yazılırken, yıldız oyuncunun Fenerbahçe ya da Beşiktaş'a imza atmasının beklendiği kaydedildi.

Sonrasında güncellenen haberde Pepe'nin Beşiktaş'la anlaştığı ve sağlık kontrollerinden geçtiği ileri sürüldü.

Arsenal'in 2019 yılında 80 milyon Euro karşılığında transfer ettiği Pepe, İngiliz ekibiyle 112 resmi maça çıktı ve 27 gol, 21 asistlik katkı sağladı.