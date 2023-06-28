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Nicolas Coster hayatını kaybetti

'Santa Barbara' ve 'Another World' dizilerinde canlandırdığı rollerle tanınan 89 yaşındaki aktör Nicolas Coster hayata veda etti

Giriş: 28.06.2023 - 12:04 | Güncelleme: ABONE OL
Nicolas Coster hayatını kaybetti - Magazin haberleri
HABERTURK.COM

Tecrübeli aktör Nicolas Coster'ın ölüm haberini kızı duyurdu.
Dinneen Coster, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Bunu babamın sayfasında yayımlamaktan büyük üzüntü duyuyorum. Nicolas Coster, bu akşam Florida’daki bir hastanede vefat etti. Lütfen onu büyük bir sanatçı olarak hatırlayın. Her zaman ondan ilham alacağım ve böyle harika bir babam olduğu için ne kadar şanslı olduğumu bileceğim! Huzur içinde yatsın" ifadelerine yer verdi.

Oyuncunun sözcüsü Chrystal Ayers, Coster'ın kanserle uzun süreli bir savaşından kaynaklanan komplikasyonlar nedeniyle hayatını kaybettiğini söyledi.

Nicolas Coster, birçok film projesinin yanı sıra çeşitli gündüz pembe dizileri üzerinde yoğun bir şekilde çalıştı. Coster, Kaliforniya şehrinde varlıklı ailelerden oluşan bir topluluğu konu alan gündüz dizisi 'Santa Barbara'da 'Lionel Lockridge' karakterini canlandırmış, 1984 ila 1993 arasında yaklaşık 600 bölümde yer almıştı.

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