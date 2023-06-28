Tecrübeli aktör Nicolas Coster'ın ölüm haberini kızı duyurdu.

Dinneen Coster, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Bunu babamın sayfasında yayımlamaktan büyük üzüntü duyuyorum. Nicolas Coster, bu akşam Florida’daki bir hastanede vefat etti. Lütfen onu büyük bir sanatçı olarak hatırlayın. Her zaman ondan ilham alacağım ve böyle harika bir babam olduğu için ne kadar şanslı olduğumu bileceğim! Huzur içinde yatsın" ifadelerine yer verdi.

Oyuncunun sözcüsü Chrystal Ayers, Coster'ın kanserle uzun süreli bir savaşından kaynaklanan komplikasyonlar nedeniyle hayatını kaybettiğini söyledi.