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Nicolas Cage en sevdiği 5 filmini açıkladı

Son olarak 'Renfield' filmiyle izleyicisinin karşısına çıkan Nicolas Cage, en sevdiği 5 filmini sıraladı

Giriş: 17.04.2023 - 17:24 | Güncelleme: ABONE OL
Nicolas Cage en sevdiği 5 filmini açıkladı - Magazin haberleri
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Nicolas Cage, katıldığı The Late Show with Stephen Colbert programında en sevdiği filmleri paylaştı. 59 yaşındaki aktör, "Domuz'la (Pig) başlayacağım, bu şimdiye kadar yaptığım filmler arasında en sevdiğim" dedi.

Cage, "Panos Cosmatos'un yönettiği 'Mandy'yi çok seviyorum. Martin Scorsese'nin yönettiği 'Yaşamın Kıyısında'yı (Bringing Out the Dead) çok seviyorum; Werner Herzog'un yönettiği 'Kötü Polis'i (Bad Lieutenant: Port of Call New Orleans) de çok sevmiştim ve David Gordon Green'in yönettiği 'Joe' adlı filmi de çok sevmiştim" ifadelerini kullandı.

Cage'in son filmi 'Renfield' 14 Nisan Cuma günü vizyona girdi. Cage, Dracula'yı canlandırırken, eziyet gördüğü halde Dracula'nın her istediğini yapan asistanı Renfield rolünde Nicolas Hoult oynuyor.

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