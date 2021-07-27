Nice Kulübü, 24 yaşındaki Hollandalı futbolcu Rosario ile sözleşme imzalandığını duyurdu.

Almere City'den 2016'da ayrılarak PSV'ye imza atan Rosario, geçen sezon takımıyla 40 maça çıkıp bir gol atmıştı.

Rosario, Galatasaray'a karşı 5-1 kazandıkları 2. eleme turu ilk maçının son dakikalarında oyuna dahil olmuştu.