Nezle Neden Olur, Nasıl Geçer? Nezleye Ne İyi Gelir?

Nezle dendiğinde çoğunlukla akla geçmeyen burun akıntısı gelmektedir. Damlacık ve hapşırma yoluyla hızlı bir şekilde insandan insana bulaşan nezle kişinin bağışıklık sistemine bağlı olarak hafif ya da ağır seyretmektedir. Bazı kişiler nezleyi ayakta ve doktora bile gerek olmadan atlatırken bazıları ateş, öksürük ve geçmeyen boğaz ağrısıyla istirahat etmeden atlatamazlar. Bu nedenle doktorla bağışıklık sistemini kuvvetli tutmanın öneminden sıklıkla bahsederler. Tıbbi olarak nezle virütik bir hastalıktır. Hava yoluyla boğaza gelen virüsler nezle hastalığına yol açarlar. Genelde nezle art arda gelen ve geçmeyen hapşırıklarla başlamaktadır. Hapşırıkların ardından çoğunlukla burun tıkanır, baş ağrır ve kişi kendisini halsiz hisseder. Bulaştıktan sonra kişi yaklaşık 3 gün içerisinde nezle semptomlarını göstermeye başlar. Bu süre içinde bağışıklık sistemi virüsleri vücuttan atmak için savaşmaktadır. Nezle için hem evde hem de doktor tavsiyesi olan çeşitli tedavi yöntemleri vardır. Hastalığın seyrine bağlı olarak evde basit yöntemlerle nezleden kurtulmanız mümkündür. Ancak hastalık geçmezse ve günden ağırlaşırsa yine de bir doktorla görüşmekte fayda vardır. Bu içeriğimizde nezle neden olur, nasıl geçer? Nezleye ne iyi gelir? Gibi konularla ilgili ayrıntılı bilgileri bir araya getirdik. İşte nezle ile ilgili merak edilenler…

Nezle Neden Olur?

Halk arasında nezle olarak bilinse de aslında hastalık bir çeşit soğuk algınlığı ya da üst solunum yolu enfeksiyonudur. Boğaza veya burna yerleşen virüsler kişinin öncelikle hapşırmasına neden olur. Bazı durumlarda da hastalık burun tıkanıklığı ile başlar. Benzer semptomlarla da devam eder.

Nezle Nasıl Geçer?

Nezle nasıl geçer diye merak edenler için sıraladık;

Nezle olan kişi öncelikle ılık bitki çayları ve bol su içmelidir. Ayrıca ılık çorbalar da nezlenin iyileşmesine yardımcı olur.

Eğer burnunuz tıkalıysa bunun için özel açıcı sprey ve damlaları kullanabilirsiniz. Doktorlar da bu tür ilaçları reçete edebilmektedir. Ancak eczanelerden de reçetesiz olarak temin edebilirsiniz.

Nezle genel vücut kırgınlığına neden olduğundan dinlenmek hastalığın iyileşmesi için çok önemlidir.

Vücut direncinin arttırılması için bol vitamin ve vitaminli gıdalar alınmalıdır.

Eğer boğaz ağrısı ve öksürük şikâyetiniz varsa bunlar için pastiller ya da şuruplardan da faydalanabilirsiniz.

Tuzlu suyla yapılan gargara ya da medikal gargaralar burun ve genzi temizlediği için hastalığın hızlı geçmesine yardımcı olur.

Nezle Kaç Günde Geçer?

Nezle hemen herkesin geçirdiği bir hastalıktır. Peki nezle haç günde geçer? Nezle kişinin bağışıklık sistemine bağlı olarak bir hafta ile 10 gün arasında geçmektedir. Bazı kişiler hastalığı ilaç bile kullanmadan evde tedavi yöntemleriyle atlatırken bazıları ağır geçirir ve ilaca ihtiyaç duyarlar.

Nezleye Ne İyi Gelir?

Nezle evde yapılan çeşitli bitkisel yöntemlerle tedavi edilebilir. Peki nezleye ne iyi gelir? Öncelikle içinde limon, bal, nane, kuşburnu, zencefil ve ekinezya olan çaylar nezle için faydalıdır. Çünkü bu çaylar genzin ve burnun açılmasını sağlar. C vitamini içeren narenciyeler direnci arttırdığı için hastalığa iyi gelir. Boğaz ağrısı için pastil almak genzi rahatlatır. Özellikle tavuk suyu çorbası bol limonla hastalığı iyileştirir. Gece öksürük krizlerine karşılık bol limonlu ıhlamur ve ballı tarçınlı süt içebilirsiniz. Bu şekilde hastalığı daha hızlı atlatabilirsiniz.

Nezle En Çabuk Nasıl Geçer?

Nezle en çabuk nasıl geçer? Diye merak edenlere ilk olarak bol sıvı ve bitki çayları tüketerek diyebiliriz. Hastalık esnasında genzin ve boğaz ısınması rahatlatıcıdır. Ayrıca temiz hava almak hastanın bulunduğu odanın havalandırılması ve ılık duşta hastalığın hızlı geçmesini sağlar.