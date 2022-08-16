Kulak Çınlaması Neden Olur, Nasıl Geçer? Kulak Çınlamasına Ne İyi Gelir?

Kulak çınlamasıyla ilgili uzmanlar ve araştırmacılar çeşitli çalışmalar yapmaktadırlar. Hala kesin bir nedeni tespit edilememiş olan kulak çınlaması sıradan basit bir durum olabileceği gibi ciddi sorunların habercisi de olabilir. Özellikle kulak çınlaması akşam saatlerinde ortaya çıkıp hızlıca geçiyorsa ciddi bir sorun yoktur. Ancak günün herhangi bir saatinde ortaya çıkıp uzun süre geçmiyorsa vakit kaybedilmeden uzman bir doktorla görüşülmelidir. Çünkü kulak çınlamasının farklı nedenleri olabilmektedir. Bu içeriğimizde kulak çınlaması neden olur, nasıl geçer? Kulak çınlamasına ne iyi gelir? Gibi sorularla ilgili bilgileri ayrıntılı bir şekilde bir araya getirdik. İşte kulak çınlaması hakkında merak edilenler…

Kulak Çınlaması Neden Olur?

Kulak çınlamasının pek çok nedeni vardır. Bu yüzden kulak çınlaması neden olur sorusu pek çok kişi tarafından sorulmaktadır. Kulakta biriken kir, yüksek sesli bir ortamda uzun süre vakit geçirme, kulağa gelen yabancı cisin, zarın delinmesi, orta kulakta oluşan iltihap, biriken sıvı, iç kulakta bulunan hücrelerin zarar görmesi, kulağın içinde bulunan eklemlerde sertleşme gibi nedenlerle kulak çınlaması olabilmektedir.

Kulak Çınlaması Nasıl Geçer?

Kulak çınlaması devam ederse kişinin gündelik yaşamını olumsuz etkileyebilir. Peki kulak çınlaması nasıl geçer? Eğer kişideki çınlama gürültü kaynaklıysa gürültüden uzak durmak, kan basıncı kontrolü, tuz tüketiminin azaltılması, sigara, kafein gibi olumsuzluklardan kaçınma ve düzenli egzersizle kulak çınlaması geçebilir. Ancak yine de kulak çınlaması sorunu yaşayan kimselerin vakit kaybetmeden uzman bir doktorla görüşmesi oldukça faydalıdır.

Kulak Çınlamasına Ne İyi Gelir?

Kulak çınlamasına ne iyi gelir diye soranlara öncelikle kişinin kendisinin yapabileceği birkaç şey olduğunu söyleyebiliriz. Bunlar; kafeinden ve tuzdan uzak durmak, gürültülü ortamlarda vakit geçirmemek ve kan basıncının kontrol altına alınmasıdır. Ancak yine de kulak çınlamasının asıl nedeninin bulunması için doktor muayenesi de gereklidir.

Kulak Çınlaması Ne Zaman Tehlikeli Olur?

Kulak çınlaması basit ve anlık bir durum olabilmekle beraber ciddi sorunlara neden olabilen bir rahatsızlık da olabilir. Peki kulak çınlaması ne zaman tehlikeli olur? Kulak çınlaması geçmiyorsa ve ilerliyorsa tehlikeli olabilmektedir. Bunun yanı sıra kişi çınlamayla beraber başta ağrı, dengede kayıp, işitmenin kaybedilmesi, başta dönme ve mide bulantısı gibi semptomları da hissediyorsa durumun tehlikeli olabileceği düşünülmektedir.

Kulak Çınlaması Hangi Hastalıklara Yol Açar?

Pek çok kişi tarafından önemsenmeyen kulak çınlaması bazen önemli hastalıkların habercisi olabilir. Peki kulak çınlaması hangi hastalıklara yol açar? Bu durum kişiden kişiye değişmekle beraber genelde kulak çınlaması kişide nörolojik sorunlara, boyunda fıtığa, tiroit hastalıklarına, işitme sorunlarına ve yüksek tansiyona işaret edebilir. Bu nedenle uzun süreli tekrar eden ve geçmeyen kulak çınlaması sorunu yaşayan kişilerin vakit kaybetmeden uzman bir doktorla görüşmesi gerekmektedir. Erken teşhis ve tedavi ile ortaya çıkabilecek tehlikeler önemli düzeyde engellenebilmektedir.

Kulak Çınlaması Doğal Tedavi Yolları

Kulak çınlaması çeşitli şekillerde tedavi edilebilmektedir. Doktor tedavisinin yanı sıra kişi kulak çınlaması doğal tedavi yolları arayışına da girmektedir. Düzenli kullanımda kulak çınlaması şikayetlerinin azalmasını sağlayan bitki çayları bulunmaktadır. Bunlar arasında “karakafes”, “papatya” ve “tarçın” bulunur. Bu üç bitkinin karıştırılarak içilmesi kulak çınlamasını gidermektedir. Ancak bu bitkiler kaynatılmamalı demlenmelidir. Bunun için de önceden kaynatılmış sıcak suyun içine birer tutam bu bitkiler eklenerek 10 dk demlenmesi beklenmelidir. Ardından ılık bir şekilde çay içilebilir. Düzenli olarak tüketilirse kişi kulak çınlaması sorunlarının geçtiğini fark edecektir.