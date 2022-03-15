"BU FOTOĞRAF LONDRA YILLARIMDA ÇEKİLMİŞTİ"

Ortaokul yıllarında Londra'da çekilen bu fotoğrafını paylaşan Nez, yeni yaşını, "Tam 43 yıl önce bu gördüğünüz kıvırcık suyu annesinin kollarına dünyaya geldi. İyi ki doğmuşum... Canım annem, ömrüm, her şeyim, en yakın dostum, sırdaşım, yaşama sebebim ama bizim ailede bir baba var ki her sene, 'Seni ben doğurdum.' der. Evet, tabii ki canım babam... Sizinle dolu olan bir dünya öyle kıymetli ki... Allah'ım sizi, ailemi başımızdan eksik etmesin. İyi ki beni doğurmuşsun, seni çok seviyorum! Bu fotoğraf Londra yıllarımda, orta ikinci sınıfta çekilmişti. Çoğunuz bilemez ama gerçek saç rengim böyle bir şey! İşte kızıl kafa Neziş... " sözleriyle kutladı.