'Neyzen' Şubat'ta İstanbul'u dolaşıyor

Uğur Yücel’i yıllar sonra tiyatro sahnesinde tiyatroseverlerle buluşturan, BKM’nin yapımcılığını üstlendiği ‘Neyzen’ kapalı gişe sahnelenmeye devam ediyor. Usta oyuncu Uğur Yücel’in sahnede devleştiği oyun, Şubat ayında da İstanbul’un dört bir köşesinde seyircisiyle buluşacak.

Uğur Yücel’in Neyzen Tevfik’e hayat verdiği, tek kişilik oyunda Neyzen Tevfik’in dokunaklı hikayesinin hayat buluyor.

Uğraş Güneş’in yazdığı, Can Yücel’in yönettiği oyun, Uğur Yücel’in başarılı performansıyla övgüleri topladığı oyun Neyzen Tevfik’in hayat hikayesini, dünyasını, dostlarını; anekdotlar, hicivler ve şiirler ile anlatıyor.

Şubat Oyun Tarihleri:

07 Şubat 2023 - Maximum Uniq Box

08 Şubat 2023 - Maximum Uniq Box

10 Şubat 2023 - Baba Sahne

18 Şubat 2023 - Kadıköy Halk Eğitim Merkezi

22 Şubat 2023 - Maximum Uniq Box

27 Şubat 2023 - Caddebostan Kültür Merkezi