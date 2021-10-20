Suudi Arabistan merkezli bir konsorsiyum tarafından alınan Newcastle United'da değişim operasyonu başladı.

Siyah-beyazlı ekipte teknik direktör Steve Bruce ile yollar resmen ayrıldı.

Ligde ilk 8 maçta hiç galibiyet alamayan Newcastle'ın 3 puanı bulunuyor. Premier Lig kulübünde yeni teknik direktör olarak kimin göreve getirileceği de büyük merak konusu.