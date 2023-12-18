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        Haberler Yaşam New York'un ışık tarlası

        New York'un ışık tarlası

        Britanyalı-Avustralyalı sanatçı Bruce Munro'nun Field of Light (Işık Tarlası) adlı sanat eseri New York'ta görsel şölen sunuyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2023 - 10:07 Güncelleme: 18.12.2023 - 10:07
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          New Yorktaki Field of Light (Işık Tarlası) adlı sanat eseri ziyaretçilere görsel şölen sunuyor.

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          Britanyalı-Avustralyalı sanatçı Bruce Munro'nun imzasını taşıyan bu ışık yerleştirme sanatı, 15 Aralık Cuma günü Manhattan'da seyircilere merhaba dedi.

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          Işıl ışıl bir çiçek bahçesini andıran bu gösteri için binlerce LED aydınlatması kullanıldı.

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          Freedom Plaza alanında ücretsiz olarak ziyaret edilebilen ışık tarlası 2024 yılı boyunca açık olacak.

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