New York'un ışık tarlası
Britanyalı-Avustralyalı sanatçı Bruce Munro'nun Field of Light (Işık Tarlası) adlı sanat eseri New York'ta görsel şölen sunuyor
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New Yorktaki Field of Light (Işık Tarlası) adlı sanat eseri ziyaretçilere görsel şölen sunuyor.
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Britanyalı-Avustralyalı sanatçı Bruce Munro'nun imzasını taşıyan bu ışık yerleştirme sanatı, 15 Aralık Cuma günü Manhattan'da seyircilere merhaba dedi.
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Işıl ışıl bir çiçek bahçesini andıran bu gösteri için binlerce LED aydınlatması kullanıldı.
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Freedom Plaza alanında ücretsiz olarak ziyaret edilebilen ışık tarlası 2024 yılı boyunca açık olacak.
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