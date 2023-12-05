New York Times uydu görüntülerini paylaştı: İsrail Gazze'nin güneyini işgale başladı

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New York Times'ın uydu görüntüleri analizine göre, İsrail ordusunun Gazze'nin güneyini işgal etmeye başlaması, Hamas'la savaşın kaderini belirleyecek ve Filistinli siviller için daha fazla tehlike ve ölüm anlamına gelecek bir sürecin kanıtı.

Ekim sonundan bu yana Gazze'nin kuzeyinin büyük bölümünü ele geçiren İsrail birlikleri, şimdi de Hamas'ın kontrolü altında olan bölgeye doğru ilerledi.

REKLAM New York Times'ın analizine göre İsrailli yetkililer, Hamas'ın askeri ve siyasi liderlerinin kuzeyden kaçtığından beri sığındığı güneydeki en büyük yer olan Han Yunus'a doğru gidiyor. İsrail, Hamas'a karşı askeri harekatını güney Gazze'ye doğru genişletirken, Pazartesi günü sivilleri Han Yunus'un bazı kısımlarını terk etmeleri ve daha güneydeki bölgelere gitmeleri yönündeki açıklamalarını iki katına çıkardı. Ancak Filistinli haber kaynakları ve fotoğraflara göre, bahsedilen yerler zaten aşırı kalabalık ve İsrail savaş uçakları bu bölgeleri de vurmaya devam ediyor.

NYT: İSRAİL GAZZE'NİN GÜNEYİNİ İŞGAL EDİYOR REKLAM New York Times'ın görsel araştırması ise İsrail ordusunun güney bölgesini işgal etmeye başladığını gösterdi. Tuğamiral Daniel Hagari Pazartesi günü geç saatlerde yaptığı açıklamada, İsrail'in "Gazze Şeridi'nin her yerindeki Hamas kalelerini yok etmek için kara operasyonunu genişlettiğini" söyledi ve "Güçlerimiz Shajaiya'da, Jabaliya'da ve kalelerin olduğu her yerde, bize ihtiyaç duyulan her yerde bunu yapmaya kararlı" dedi. İsrail'in tahliye emirleri, ağır bombardıman ve işgalin resmi olmasa da başlaması; yüzbinlerce Filistinliyi zaten tehlikeli olan bölgede daha da korkunç bir durumla karşı karşıya bırakıyor.

HAMAS'IN ÜST DÜZEY YETKİLİSİ İDDİALARI REDDETTİ Hamas'tan üst düzey bir yetkili, Pazar günü geç saatlerde İsrail kara birliklerinin güneye girmediğini söyledi. Ancak Hamas'ın askeri kanadı, askerlerinin Han Yunus'un kuzeyinde bir tank ile Gazze'nin merkezinde çok sayıda İsrail askeri aracını hedef aldığını söyledi. Sosyal medyada Arapça olarak yayınlanan ve Gazze haritasının yer aldığı duyurular birçok Gazzelinin kafasını karıştırdı. Pazartesi günü, İsrail ordusunun bir sözcüsü insanları Han Yunus'un güneydoğusu ve Refah'taki bölgelere gitmesi yönünde çağrıda bulunan bir harita yayımladı. İsrail ordusu bölge sakinlerine, bölgeleri boşaltmalarını ve duyurulara dikkat etmelerini tavsiye etti, ancak Birleşmiş Milletler, elektrik ve iletişim kesintileri nedeniyle birçok Gazzelinin çevrimiçi haritayı görüp göremediğinin belirsiz olduğunu söyledi.

NÜFUSUN YÜZDE 80'İ YERİNDEN EDİLDİ Gazze'nin kuzeyinde yoğunlaşan bir aydan fazla süren çatışmaların ve geçen Cuma sona eren bir haftalık ateşkesin ardından İsrail saldırılarına devam ediyor. İsrailli yetkililer, saldırılarda İsrail'de yaklaşık 1400 kişinin öldüğünü söylerken İsrail'in yoğun hava saldırıları sonucu 15 bin 500'den fazla Filistinli öldürüldü ve yaklaşık 1,8 milyon kişi, yani nüfusun yüzde 80'inden fazlası yerinden edildi.

"İNSANLARIN ÇEKTİĞİ ACILARIN SEVİYESİ İNANILMAZ" Gazze sağlık yetkilileri, İsrail'in bölgeye girmesine izin verilen insani yardım miktarını keskin bir şekilde kısıtladığı için tıbbi tesislerin ciddi düzeyde malzeme sıkıntısı çektiğini ifade ederken Cuma günü çatışmalar yeniden başladığından bu yana yüzlerce sivilin öldürüldüğünü belirtti.

Pazartesi günü Gazze'yi ziyaret eden Uluslararası Kızılhaç Komitesi Başkanı Mirjana Spoljaric, "İnsanların çektiği acıların seviyesi dayanılmaz. Sivillerin Gazze'de gidecek güvenli bir yerlerinin olmaması ve askeri kuşatma mevcutken şu anda yeterli insani müdahalenin mümkün olmaması kabul edilemez" dedi. Tüm yeniden ateşkes çağrılarına karşın ise çatışmalar ve saldırılar bölgenin birçok yerinde devam ediyor. * Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.