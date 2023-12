New York Times uydu görüntülerini paylaştı: İsrail Gazze'nin güneyini işgale başladı

New York Times'ın uydu görüntüleri analizine göre, İsrail ordusunun Gazze'nin güneyini işgal etmeye başlaması, Hamas'la savaşın kaderini belirleyecek ve Filistinli siviller için daha fazla tehlike ve ölüm anlamına gelecek bir sürecin kanıtı.

Ekim sonundan bu yana Gazze'nin kuzeyinin büyük bölümünü ele geçiren İsrail birlikleri, şimdi de Hamas'ın kontrolü altında olan bölgeye doğru ilerledi.

New York Times'ın analizine göre İsrailli yetkililer, Hamas'ın askeri ve siyasi liderlerinin kuzeyden kaçtığından beri sığındığı güneydeki en büyük yer olan Han Yunus'a doğru gidiyor. İsrail, Hamas'a karşı askeri harekatını güney Gazze'ye doğru genişletirken, Pazartesi günü sivilleri Han Yunus'un bazı kısımlarını terk etmeleri ve daha güneydeki bölgelere gitmeleri yönündeki açıklamalarını iki katına çıkardı.

NYT: İSRAİL GAZZE'NİN GÜNEYİNİ İŞGAL EDİYOR

New York Times'ın görsel araştırması ise İsrail ordusunun güney bölgesini işgal etmeye başladığını gösterdi.

Tuğamiral Daniel Hagari Pazartesi günü geç saatlerde yaptığı açıklamada, İsrail'in "Gazze Şeridi'nin her yerindeki Hamas kalelerini yok etmek için kara operasyonunu genişlettiğini" söyledi ve "Güçlerimiz Shajaiya'da, Jabaliya'da ve kalelerin olduğu her yerde, bize ihtiyaç duyulan her yerde bunu yapmaya kararlı" dedi.

İsrail'in tahliye emirleri, ağır bombardıman ve işgalin resmi olmasa da başlaması; yüzbinlerce Filistinliyi zaten tehlikeli olan bölgede daha da korkunç bir durumla karşı karşıya bırakıyor.