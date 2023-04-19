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New York'ta bir kiracı ev sahibinin kira zammı talebine ChatGPT ile çözüm buldu

ABD'nin New York eyaletinde yaşayan bir kadın, ev sahibinin kira zammı talebine karşı gelmek için yapay zeka uygulaması ChatGPT'den yardım istedi. ChatGPT'nin yazdığı metni okuyan ev sahibi, kira artışından vazgeçti

Giriş: 19.04.2023 - 14:55 | Güncelleme: ABONE OL
New York'ta bir kiracı ev sahibinin kira zammı talebine ChatGPT ile çözüm buldu
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ABD'nin New York eyaletinde yaşayan Svetlana, kira sorunu çözmek için yapay zeka uygulaması ChatGPT'ye başvurdu

New York Post'ta yer alan habere göre, 28 yaşındaki Svetlana, çamaşır ve kurutma makinelerinin iki yılı aşkın bir süredir çalışmamasına rağmen ev sahibinin binde 4'lük bir kira artışı talep ettiğini bildirdi. Svetlana'nın kirası 1389 dolarda 1395 dolara çıkacaktı.

Ancak Svetlana, ev sahibinin evdeki aletleri tamir ettirmeden kira artışı talebinden bulunmasına sinirlendi ve ChatGPT'den haklarını savunan bir mektup yazmasını istedi. ChatGPT, New York kurallarına uygun bir şekilde bir mektup yazdı.

Bunun ardından Svetlana'nın ev sahibi kirada artış yapmazken, evde bozuk olan makineleri de tamir etmeyi kabul etti.

*Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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