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        Haberler Dünya New York'ta binlerce kişi toplandı: Gazze'de ölen bebek ve çocuklar için sessiz yürüyüş

        New York'ta binlerce kişi toplandı: Gazze'de ölen bebek ve çocuklar için sessiz yürüyüş

        ABD'nin New York eyaletinde bir araya gelen binlerce kişi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti. Times Meydanı'nda bir araya gelen çoğu Yahudi asıllı binlerce Amerikalı, hayatını kaybeden bebek ve çocuklar için sessiz yürüyüş yaptı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 08:38 Güncelleme: 29.12.2023 - 08:38
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        • 1

          ABD'nin New York kentinde, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden bebek ve çocuklar için sessiz yürüyüş yapıldı.

          Noel Bayramı ve yeni yıl sezonu dolayısıyla turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Times Meydanı'nı dolduran çoğu Yahudi asıllı binlerce Amerikalı, İsrail'in Gazze'deki sivillere yönelik saldırılarının sonlandırılmasını istedi.

        • 2

          Yaşlı grupların çoğunlukta olduğu protestocular ellerinde, İsrail askerlerinin öldürdüğü Filistinli bebek ve çocukları temsil eden kefenli maketleri ve hayatını kaybeden bazı çocukların fotoğraflarını taşıdı.

        • 3

          42. Cadde'de yer alan Bryant Park'ta toplanan aktivistlerin, New Yorkluların ve turistlerin bakışları arasında Times Meydanı'na yürürken Broadway Caddesi'ne ellerindeki kefenli maket bebekleri bırakması ilginç görüntü oluşturdu.

        • 4

          "ŞİMDİ ATEŞKES"

          Gazze'ye yönelik saldırılarda 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybeden binlerce bebeğe dikkati çeken göstericiler, melodik bir şekilde "Şimdi ateşkes" sloganını seslendirdi.

          Tamamına yakını siyah elbiseler giyerek sessiz ve sakin adımlarla New York'un merkezinde Filistin'e destek için farkındalık oluşturmaya çalışan aktivistlerin gösterisi oldukça ilgi çekti.

        • 5

          Diğer yandan, New York eyaletinde bir grup protestocu, İsrail'in Gazze'ye gerçekleştirdiği saldırılar sonucunda hayatını kaybeden çocuklar için gösteri yürüyüşü gerçekleştirdi.

        • 6

          Toplanan göstericiler, Zuccotti Park, Dünya Ticaret Merkezi ve Wall Street'e akın etti.

        • 7

          GAZZE'DE CAN KAYBI 21 BİNİ AŞTI

          İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 8 bin 800'ü çocuk, 6 bin 300'ü kadın olmak üzere, 21 bin 320 Filistinli öldürüldü, 55 bin 603 kişi de yaralandı.

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          İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

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        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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