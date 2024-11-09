New York borsasında 'Trump' rekoru

New York borsası, haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı.

Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın ABD Başkanı seçilmesi ile beklenen faiz indiriminin desteklediği pay piyasalarında, haftanın son işlem gününde pozitif seyir izlendi.

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Trump'ın zaferinden olumlu etkilenen New York borsasında üç endeks de haftanın son gününde tüm zamanların en yüksek kapanış değerlerini elde ederken, gün içinde Dow Jones endeksi ilk kez 44.000 puan, S&P 500 endeksi de 6.000 puan sınırını aştı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,59 artarak 43.988,99 puana ulaştı. S&P 500 endeksi yüzde 0,38 artışla 5.995,54 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,09 kazançla 19.286,78 puana çıktı.

REKLAM FED FAİZLERİ İNDİRDİ ABD Merkez Bankası (Fed) dün politika faizini beklentiler dahilinde 25 baz puan indirerek 4,50-4,75 aralığına çekti. Fed Başkan Jerome Powell da düzenlediği basın toplantısında, ekonominin genel olarak güçlü ve son iki yılda hedeflerine doğru önemli ilerleme kaydettiğini, iş gücü piyasasının soğusa da sağlam kalmaya devam ettiğini, enflasyonun ise önemli ölçüde hafiflediğini belirtti. Seçim sonucunun para politikası üzerinde "yakın vadede" bir etkisi olmayacağını söyleyen Powell, Trump'ın kendisinden görevi bırakmasını istemesi halinde istifa etmeyeceğini ifade etti.

Ancak analistler, Trump'ın uygulamayı vaat ettiği politikaların enflasyonu artırabileceğine işaret ederek, Fed'in politika yolunun karmaşık hale gelebileceğini aktardı. TÜKETİCİ GÜVEN ENDEKSİ BEKLENTİLERİN ÜSTÜNDE Makroekonomik veri tarafında, ABD'de Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi, kasımda 73 ile piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşirken, 7 ayın en yüksek seviyesini kaydetti. Kurumsal tarafta da Trump'ın en büyük destekçilerinden Elon Musk'ın elektrikli otomobil şirketi Tesla'nın hisseleri de yüzde 8'den fazla artış gösterdi. Tesla'nın piyasa değeri 1 trilyon doları geçti.

ABD'nin seçilmiş başkanının medya şirketi Trump Media & Technology'nin hisseleri de Trump'ın şirketteki çoğunluk hissesini satma planı olmadığını belirtmesinin ardından yüzde 15 değer kazandı. Bugünden itibaren Intel'in yerine Dow Jones endeksi altında işlem gören 30 şirket arasına katılan Nvidia'nın hisseleri ise yaklaşık yüzde 1 değer kaybetti.