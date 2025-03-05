New York borsası günü düşüşle kapattı

Kapanışta Dow Jones endeksi, 600 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 1,55 azalarak 42.521,66 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 1,22 azalışla 5.778,18 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,35 kayıpla 18.285,16 puana indi.

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ABD Başkanı Donald Trump'ın düzensiz göçmen ve fentanil akışını gerekçe göstererek Kanada ve Meksika'ya getirdiği tarifelerin yürürlüğe girmesiyle pay piyasalarında negatif izlendi.

ABD'nin en büyük ticaret partnerlerinden Kanada ve Meksika'dan ithal edilen mallara yüzde 25 oranında gümrük vergisi uygulanmaya başlanırken, Çin mallarına uygulanan mevcut gümrük vergileri de 2 katına çıkarılarak yüzde 10'dan yüzde 20'ye yükseltildi.

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3 ÜLKEDEN ABD'YE MİSİLLEME

Tarifelerle karşı karşıya kalan 3 ülke, Trump'ın tarifelerine misilleme önlemlerle karşılık vereceklerini açıklarken, ABD mallarına yönelik yeni tarifeler açıklanmaya başlandı.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ABD'nin Kanada'ya karşı bir ticaret savaşı başlattığını belirterek, ülkenin uyguladığı yüzde 25'lik gümrük vergilerine karşılık Kanada'nın 155 milyar dolar değerindeki ABD mallarına aynı oranda karşılık vereceğini açıkladı. Trudeau, bu vergilerin 30 milyar dolar değerindeki mallara hemen, 125 milyar dolar değerindeki ürünlere ise 21 gün içinde uygulanacağını belirtti.

Çin de Trump'ın son hamlesine ABD'den ithal belirli tarım ve gıda ürünlerine yüzde 15'e kadar ek gümrük vergileri ve bazı Amerikan şirketlerine yaptırımlarla yanıt verdi.

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum ise ABD'nin gümrük vergilerine, tarife ve tarife dışı tedbirlerle karşılık vereceklerini, söz konusu tedbirleri pazar günü açıklayacağını bildirdi.

Analistler, tarifelerin enflasyonist baskıları artırabileceğine, talebi ve şirket karlarını olumsuz etkileyebileceğine dair endişelere işaret ederek, ticaret politikasının seyrine ilişkin daha fazla bilgi için ABD Başkanı Trump'ın Kongre'de yapacağı konuşmanın takip edileceğini belirtti.

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Fed yetkililerinin sözle yönlendirmeleri de devam ederken, New York Fed Başkanı John Williams, tarifelerin enflasyona katkıda bulunacağını tahmin ettiğini, ancak ekonominin bunlara nasıl tepki vereceği konusunda çok fazla belirsizlik olduğunu ifade etti.

Bu gelişmelerle "korku endeksi" olarak da bilinen VIX Endeksi, yüzde 3'ün üzerinde artarak 23,5'e yükseldi ve 20 Aralık 2024'ten bu yana en yüksek seviyesini gördü.

DOLAR ENDEKSİ YÜZDE 1'İN ÜZERİNDE GERİLEDİ ABD'nin 10 yıl vadeli tahvil faizi ise yüzde 4,24'e çıkarken, dolar endeksi yüzde 1'in üzerinde gerileyerek 105,53'e indi. Kurumsal tarafta ise tarife korkularının etkisiyle Kuzey Amerika geneline yayılan tedarik zincirlerine sahip General Motors'un hisseleri yüzde 4,5 ve Ford'un hisseleri yüzde 2,9 değer kaybetti. Ayrıca, Çin'deki araç satışları şubatta yaklaşık yüzde 50 azalan Tesla'nın hisseleri de yüzde 4,4 düştü.