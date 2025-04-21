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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam New Balance, Vans ve Camper'a 'domuz derisi' cezası - İş-Yaşam Haberleri

        New Balance, Vans ve Camper'a 'domuz derisi' cezası

        Reklam Kurulu çeşitli hazır giyim üreticilerine, 4 milyon 800 bin lira para cezası kesti. Kurul, ayakkabı markaları New Balance, Vans ve Camper'ın ürünlerinde domuz derisi kullanılmasına rağmen tüketiciye bu bilginin verilmemesi sebebiyle para cezası verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.04.2025 - 15:16 Güncelleme: 21.04.2025 - 15:16
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        New Balance, Vans ve Camper'a 'domuz derisi' cezası
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        Reklam Kurulu aralarında Beymen, Ramsey, Sarar ve Vakko'nun da bulunduğu markaların indirimli satış reklamlarında eksik veya yanıltıcı bilgiler yer aldığı için işletmelere toplam 4 milyon 800 bin lira para cezası kesti.

        Kurul açıklamasında, çok sayıda giyim üreticisinin, kampanyalarında yüzde 80'e varan indirim ifadeleri kullandığını belirtti. İfadelerin yanıltıcı olduğunun belirlendiğini vurguladı. İndirim uygulandığı iddia edilen ürünlerin stoklarının da yetersiz olduğu ortaya çıktı.

        Kurul tarafından yapılan açıklamada New Balance, Vans ve Camper'ın, ayakkabılarında domuz derisi kullandığı bilgisini tüketiciyle paylaşmadığının tespit edildiği ifade edildi.

        REKLAM

        Yapılan incelemelere göre Türkiye'de satışa sunulan ürünlerde domuz derisi kullanıldığının tüketiciye belirtilmediği, ancak yurt dışında uzantılı sitelerde bu bilginin verildiği belirlendi.

        Bu çerçevede Reklam Kurulu, New Balance'a 1 milyon 730 bin lira ceza kesti.Vans markasına aykırılık nedeniyle 863 bin 580 lira ceza verildi. Camper markasının ise reklamlarının durdurulmasına karar verildi.

        DOMUZ DERİSİ BULUNAN MODELLER

        Açıklamada yer alan bilgilere göre 'www.newbalance.com.tr' sitesinde satışa sunulan"W990GL6", "M2002RST", "U9060BLK", "U991LG2", kodlu ürünlerde domuz derisi kullanıldığı bilgisine yer verilmedi.

        Benzer şekilde 'camper.com/tr' sitesindeki "Ground Michelin" isimli üründe ve 'vans.com.tr' internet sitesinde satışa sunulan "Old Skool Süet Ayakkabı" ve "SK8-HI Süet Ayakkabı" isimli ayakkabılarda domuz derisi kullanıldığı bilgisi açıklamalarda yer almadı.

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