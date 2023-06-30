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Nevşehir'de trafik kazası geçiren Murat C. kendisini tedavi eden sağlıkçılara saldırdı

Sağlık çalışanlarına yapılan şiddet olaylarına bir yenisi de Nevşehir'de eklendi. Nevşehir’de trafik kazası geçiren Murat C. Kaldırıldığı Nevşehir Devlet Hastanesi Acil Servisinde yakınları ile birlikte sağlık çalışanlarına saldırdı. Sağlık çalışanlarına şiddet anları güvenlik kameralarınca kaydedildi

Giriş: 30.06.2023 - 23:14 | Güncelleme: ABONE OL
Nevşehir'de trafik kazası geçiren Murat C. kendisini tedavi eden sağlıkçılara saldırdı
İHA

Nevşehir’de trafik kazası yapan Murat C. yaralı olarak 112 ekipleri tarafından Nevşehir Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Acil servise gelen Murat C’nin yakınları Mehmet C. ve Emre C.; cerrahi müdahale odasına girmek istedi.

Hastane çalışanları içeride kadın hasta olduğu için Mehmet C. ve Emre C.’ye dışarıda beklemelerini söyledi. Bunun üzerine sağlık çalışanları ile sözlü başlayan tartışma kavgaya döndü. Hasta yakınları müdahale odasına girerek sağlık çalışanlarına saldırmaya başladı. Olaya önce hastane çalışanları ve hastane güvenlik görevlileri müdahale etti. Daha sonra Hastaneye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

SEDYEDEN İNİP SALDIRDI

Hastane koridorlarında yaşanan arbede hastane dışına da taşındı. Hastaneye kaldırılan yaralı Murat C. sedyeden inerek sağlık çalışanlarına saldırdı. Olayda hasta yakını Mehmet C. ve Emre C. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, yaralı Murat C. de tedavisinin yapılması için özel hastaneye sevk edildi. Hastane çalışanlarına saldıran 2 kişi, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak ceza evine gönderildi.

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