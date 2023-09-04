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        Haberler Gündem Nevşehir'de sel sularına kapılan çift yaşamını yitirdi - Güncel haberler

        Nevşehir'de sel sularına kapılan çift yaşamını yitirdi

        Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde etkili olan şiddetli yağışta sel sularına kapılan çift hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2023 - 00:43 Güncelleme: 04.09.2023 - 01:30
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        Nevşehir'de sel sularına kapılan çift öldü
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        İlçeye bağlı Tuzköy Mahallesinde, aniden bastıran sağanak yağış su baskınlarına neden oldu.

        Gülşehir Yolu'nda, 62 yaşındaki Şevket Şimşek idaresindeki araç sel sularına kapıldı.

        Araç sürücüsü ile eşi Zöhre Şimşek (60), araçla birlikte kayboldu.

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ve AFAD ekiplerince arama çalışması başlatıldı.

        Yapılan çalışmada sel sularının sürüklediği aracı bulan ekipler, çiftin de araç içindeki cansız bedenlerine ulaştı.

        Şimşek çiftinin cenazesi, Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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